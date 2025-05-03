En Çok Zam Yapılan Otomobil Markası Belli Oldu
2025 yılı başıyla birlikte otomobil piyasasında yeni zamlar gündeme gelirken, otomotiv veri şirketi Cardata'nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, markalara göre ortalama fiyat artışlarını açıkladı. X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, marka bazında zam oranlarına dikkat çeken Yalçın'ın açıklamaları, araç almayı düşünen vatandaşlar için önemli bir veri sundu.
Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 03 Mayıs 2025 10:19, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2025 10:20
Verilere göre en yüksek fiyat artışı Mercedes-Benz'de gerçekleşti. Lüks segmentin önde gelen markası yüzde 6,1 oranında zam yaptı. Onu, Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD yüzde 5,9 ve Japon devi Toyota yüzde 5,5 zam oranlarıyla izledi.
En düşük fiyat artışı ise yüzde 2 ile Honda'da kaydedildi. Opel yüzde 2,1, Kia ise yüzde 2,4 zamla en az artış yapan markalar arasında yer aldı.
İşte marka bazında açıklanan ortalama fiyat artışları:
- Mercedes-Benz: %6.1
- BYD: %5.9
- Toyota: %5.5
- KG Mobility: %5.4
- Citroen: %4.7
- Land Rover: %4.2
- Volkswagen: %4.1
- Skoda: %3.6
- DS Automobiles: %2.8
- Chery: %2.7
- Suzuki: %2.7
- BMW: %2.5
- Peugeot: %2.4
- Kia: %2.4
- Opel: %2.1
- Honda: %2.0
Fiyat artışlarının, döviz kuru dalgalanmaları, üretim maliyetlerindeki artış ve tedarik zincirindeki aksamalardan kaynaklandığı belirtiliyor. Uzmanlar, yılın ilerleyen dönemlerinde de zamların devam edebileceğine işaret ediyor.