En Çok Zam Yapılan Otomobil Markası Belli Oldu

Verilere göre en yüksek fiyat artışı Mercedes-Benz'de gerçekleşti. Lüks segmentin önde gelen markası yüzde 6,1 oranında zam yaptı. Onu, Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD yüzde 5,9 ve Japon devi Toyota yüzde 5,5 zam oranlarıyla izledi.

En düşük fiyat artışı ise yüzde 2 ile Honda'da kaydedildi. Opel yüzde 2,1, Kia ise yüzde 2,4 zamla en az artış yapan markalar arasında yer aldı.

İşte marka bazında açıklanan ortalama fiyat artışları:

Mercedes-Benz: %6.1

BYD: %5.9

Toyota: %5.5

KG Mobility: %5.4

Citroen: %4.7

Land Rover: %4.2

Volkswagen: %4.1

Skoda: %3.6

DS Automobiles: %2.8

Chery: %2.7

Suzuki: %2.7

BMW: %2.5

Peugeot: %2.4

Kia: %2.4

Opel: %2.1

Honda: %2.0

Fiyat artışlarının, döviz kuru dalgalanmaları, üretim maliyetlerindeki artış ve tedarik zincirindeki aksamalardan kaynaklandığı belirtiliyor. Uzmanlar, yılın ilerleyen dönemlerinde de zamların devam edebileceğine işaret ediyor.