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KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhuriyet yerleşkesi Kıbrıs Türk halkının kararlılığının sembolüdür. Burası aynı zamanda haksızlık ve hukuksuzluklar karşısında bir devletin var olma iradesinin tezahürüdür. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ımızın kader ortaklığının da bir göstergesidir." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mayıs 2025 16:18, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2025 16:00
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KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi açıldı

Başkent Lefkoşa'da inşa edilen ve KKTC Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık ile Millet Bahçesi'ni bünyesinde barındıran yeni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

639 bin 475 metrekarelik geniş bir alanda 2022 yılında yapımına başlanan KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nin açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla yapıldı.

Törende bir konuşma yapan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bugün Kıbrıs Türk halkına muhteşem bir eser daha kazandırıyoruz"

Bu anlamlı tören vesilesiyle bugün bir kez daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu eser şölenine, bu tarihi ana tanıklık eden siz kıymetli kardeşlerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.

Hep birlikte büyük bir coşku ve heyecan içerisindeyiz. Bugün bu topraklara bir mühür daha vuruyoruz. Bugün Kıbrıs Türk halkına muhteşem bir eser daha kazandırıyoruz. Bugün burada sıradan bir açılış töreni gerçekleştirmiyoruz. Aynı zamanda irademizi, azmimizi, hürriyet sevdamızı da ilan ediyoruz.

"Projemiz Kuzey Kıbrıs'ın gurur kaynaklarından biridir"

Cumhuriyet yerleşkesi projemiz Kuzey Kıbrıs'ın gurur kaynaklarından biridir. 2022 yılında inşasına başladığımız yerleşkemiz 639 bin 475 metrekarelik bir alanda Cumhurbaşkanlığı binasına, Cumhuriyet Meclisi'ne, Yüksek Mahkeme'ye ve Millet Bahçesi'ne ev sahipliği yapacak. İlk etapta Cumhurbaşkanlığı binasıyla Cumhuriyet Meclisi'nin açılışını bugün gerçekleştiriyoruz. İnşallah daha sonra yerleşkemizin Millet Bahçesi, Millet Camisi ile Yüksek Mahkeme binalarını da hizmete alacağız.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin artan itibarına yakışır bir eseri böylece Lefkoşa'ya kazandırmış olacağız. Şu noktayı da vurgulamakta fayda görüyorum. Cumhuriyet yerleşkesi Kıbrıs Türk halkının kararlılığının sembolüdür.

Burası aynı zamanda haksızlık ve hukuksuzluklar karşısında bir devletin var olma iradesinin tezahürüdür. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ımızın kader ortaklığının da bir göstergesidir. Bu güçlü temel üzerine inşallah yeni başarılar, yeni eserler inşa edeceğiz. İstiklal ve istikbal mücadelemizi daha güçlü bir şekilde devam ettireceğiz. Kardeşliğimizi bozmaya, aramıza açmaya, bu bereketli topraklara barış ve huzur yerine nefret tohumları ekmeye çalışanlar başarılı olamayacaktır. Yerleşkenin Kıbrıs Türk'ünü daha ileriye taşıyacak kararlara ev sahipliği yapacağına tüm samimiyetimle inanıyorum. Sevginiz, ahde vefanız için her birinize teşekkür ediyorum.

"Desteğimizi çok güçlü biçimde devam ettireceğiz"

Türkiye'nin dün olduğu gibi bugün ve yarın da ihtiyaç duyacağınız her anda daima yanınızda olacağını bilmenizi istiyorum. Türk dünyası ile ilişkilerin güçlendirilmesinden Kıbrıs Türk halkına yönelik haksız izolasyonun kaldırılmasına kadar her alanda desteğimizi çok güçlü biçimde devam ettireceğiz.

Bu düşüncelerle yerleşkenin yapımında emeği ve alın teri olan her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum. TOKİ'mizi özellikle tebrik ediyorum. Yerleşkemizin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Tekrar görüşmek temennisiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum.

Mevcut bina müzeye dönüştürülecek

Açılışı yapılan yerleşkenin içerisinde modern toplantı salonları, büyük bir konferans salonu, kapsamlı bir kütüphane ve yemek salonu gibi donatılar bulunuyor. Kompleksin önemli bir parçası olan Millet Bahçesi'nde ise halkın kullanımı için oturma alanları, futbol sahası, cami, tenis kortu ve kaykay pisti yer alıyor.

Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile mimari benzerlikler taşıyan yeni yerleşkeye, açılışın ardından KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi'nin taşınması planlanıyor.

Bu taşınma işlemi tamamlandığında, KKTC Cumhurbaşkanlığı'nın kullandığı mevcut tarihi binanın ise müzeye dönüştürülmesi öngörülüyor.

Türkiye tarafından inşa edilen bu modern külliye ile KKTC'deki devlet kurumlarının fiziki altyapısının güçlendirilmesi, çalışma alanlarının genişletilmesi ve Lefkoşa'da farklı yerlerde bulunan devlet birimlerinin tek bir merkezde toplanarak hizmet vermesi amaçlanıyor.

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