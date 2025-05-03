Erdoğan: Bugün Bu Topraklara Bir Mühür Daha Vuruyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından şu başlıklar öne çıktı:

"Bu anlamlı tören vesilesiyle bugün bir kez daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu eser şölenine, bu tarihi ana tanıklık eden siz kıymetli kardeşlerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.

Hep birlikte büyük bir coşku ve heyecan içerisindeyiz. Bugün bu topraklara bir mühür daha vuruyoruz. Bugün Kıbrıs Türk halkına muhteşem bir eser daha kazandırıyoruz. Bugün burada sıradan bir açılış töreni gerçekleştirmiyoruz. Aynı zamanda irademizi, azmimizi, hürriyet sevdamızı da ilan ediyoruz.

Yerleşke Kıbrıs Türk halkının kararlılığının sembolüdür

Cumhuriyet yerleşkesi projemiz Kuzey Kıbrıs'ın gurur kaynaklarından biridir. 2022 yılında inşasına başladığımız yerleşkemiz 639 bin 475 metrekarelik bir alanda Cumhurbaşkanlığı binasına, Cumhuriyet Meclisi'ne, Yüksek Mahkeme'ye ve Millet Bahçesi'ne ev sahipliği yapacak. İlk etapta Cumhurbaşkanlığı binasıyla Cumhuriyet Meclisi'nin açılışını bugün gerçekleştiriyoruz. İnşallah daha sonra yerleşkemizin Millet Bahçesi, Millet Camisi ile Yüksek Mahkeme binalarını da hizmete alacağız.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin artan itibarına yakışır bir eseri böylece Lefkoşa'ya kazandırmış olacağız. Şu noktayı da vurgulamakta fayda görüyorum. Cumhuriyet yerleşkesi Kıbrıs Türk halkının kararlılığının sembolüdür.

Yeni eserler inşa edeceğiz

Burası aynı zamanda haksızlık ve hukuksuzluklar karşısında bir devletin var olma iradesinin tezahürüdür. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ımızın kader ortaklığının da bir göstergesidir. Bu güçlü temel üzerine inşallah yeni başarılar, yeni eserler inşa edeceğiz. İstiklal ve istikbal mücadelemizi daha güçlü bir şekilde devam ettireceğiz. Kardeşliğimizi bozmaya, aramıza açmaya, bu bereketli topraklara barış ve huzur yerine nefret tohumları ekmeye çalışanlar başarılı olamayacaktır. Yerleşkenin Kıbrıs Türk'ünü daha ileriye taşıyacak kararlara ev sahipliği yapacağına tüm samimiyetimle inanıyorum. Sevginiz, ahde vefanız için her birinize teşekkür ediyorum.

Türkiye daima yanınızda

Türkiye'nin dün olduğu gibi bugün ve yarın da ihtiyaç duyacağınız her anda daima yanınızda olacağını bilmenizi istiyorum. Türk dünyası ile ilişkilerin güçlendirilmesinden Kıbrıs Türk halkına yönelik haksız izolasyonun kaldırılmasına kadar her alanda desteğimizi çok güçlü biçimde devam ettireceğiz.

Bu düşüncelerle yerleşkenin yapımında emeği ve alın teri olan her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum. TOKİ'mizi özellikle tebrik ediyorum. Yerleşkemizin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Tekrar görüşmek temennisiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum."