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Sırrı Süreyya Önder Hayatını Kaybetti

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, yoğun bakımda geçirdiği tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Mayıs 2025 16:31, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2025 16:38
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Sırrı Süreyya Önder Hayatını Kaybetti

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti. Hastaneden yapılan açıklamada, "Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER, 15.04.2025 tarihi ve saat 22:41'de şuuru kapalı, solunum ve kardiyak arrest tablosunda ambulans ile kalp - akciğer masajı eşliğinde hastanemize getirilmiştir." ifadesine yer verildi. Kendisine acilen "Aort Diseksiyonu" tanısıyla Bentall operasyonu (aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi) ve tek damar by-pass ameliyatı yapılmıştır.

Ameliyat Sonrası Durum

Hastamızın ameliyat sonrasında yoğun bakım ünitemizde ECMO (Kalp destek cihazı) ve yoğun tıbbi tedavi altında hemodinamik stabilitesi sağlanmıştır. Hayati tehlikesi giderek artan hastanın nörolojik tablosu ağırlaşmış, çoklu organ yetmezliğine girmiştir.

Vefat Detayları

"Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER, yoğun bakım ünitemizdeki tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle 03.05.2025 tarihi ve saat 16:10'da hayatını kaybetmiştir." ifadeleri yer aldı.

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