Siyasilerden Sırrı Süreyya Önder İçin Başsağlığı Mesajı

Gönüllerde İz Bırakan Kıymetli Bir Arkadaşımızdı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesine ilişkin sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaşarak, "TBMM Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Hayatının her döneminde barışa, diyaloğa ve ortak akla kıymet veren; nezaketi, mütevazılığı ve içtenliğiyle gönüllerde iz bırakan kıymetli bir arkadaşımızdı. Terörsüz Türkiye hedefine yönelik çabaları da milletimizin gönlündeki müstesna yerini koruyacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi.

Mekanı Cennet Olsun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Önder'in yaşamını yitirmesinin ardından, "DEM Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Nevi şahsına münhasır tarzı ile ülkemizin yakın siyasi geçmişinde önemli bir yer edinen Sayın Önder'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve DEM Parti'ye başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" mesajını paylaştı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder kardeşimin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Siyasi nezaketi, duruşu ve mütevazı kişiliğiyle herkesin saygısını kazanmış değerli bir insandı. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Önder'in vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Uzlaşmacı, sağduyulu kişiliği ve barışa olan inancıyla ülkemizin son dönem siyasetinde iz bırakmıştır. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine yakınlarına, DEM Parti camiasına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Önder'in vefatından dolayı çok üzgün olduğunu aktararak, şunları kaydetti: "Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve DEM Parti camiasına başsağlığı diliyorum. Sırrı Süreyya Önder, bu topraklara barışın gelmesi için çok çalışmış, ağır bedeller ödemiş ama barış mücadelesinden de hiç vazgeçmemiş bir insandı. Kendisini hep güzel anılarla hatırlayacağız. Mekanı cennet olsun."

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Önder'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti. Davutoğlu, "Bu acı günde kederli ailesine, DEM Parti camiasına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Sırrı Süreyya Önder'in siyasete kattığı hoşgörü ve zerafet üslubunun bütün siyasetçilere örnek olmasını ve ülkemizin farklı kesimlerinin birbirini anlayabilmesi için gösterdiği çabaların sürdürülmesini temenni ediyorum. Ruhu şad olsun." mesajını paylaştı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Önder'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Önder'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diledi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da mesajında, Önder'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır, metanet ve başsağlığı diledi.



