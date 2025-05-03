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Bahçeli: Hakikaten çok üzgünüm

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Mayıs 2025 17:45, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2025 17:46
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Bahçeli: Hakikaten çok üzgünüm

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından taziye mesajını "Hakikaten çok üzgünüm" sözleriyle paylaştı.

Bahçeli, Sırrı Süreyya Önder'in ölümünün ardından yayımladığı taziye mesajında "Sırrı Süreyya Önder'i maalesef kaybettik. Hakikaten çok üzgünüm" dedi.

"Ayrı dünya görüşlerine sahip olsak bile aynı ülkenin barış ve huzur dolu geleceğine kilitlenmiştik"

Bahçeli, açıklamasında, sanat ve siyaseti şahsında birleştirip buluşturan, sade hayatı ve sağduyulu vasfıyla halk nezdinde saygı ve sevgiye müstahak olan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybettiğini anımsattı.

Önder'in vefatından dolayı çok üzgün olduğunu vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Ayrı dünya görüşlerine sahip olsak bile aynı ülkenin barış ve huzur dolu geleceğine kilitlenmiştik. İnancım odur ki, terörsüz Türkiye'nin tezahürü merhum Önder'e manevi bir armağan, milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır. Sırrı bey kardeşime Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, cennetiyle, cemaliyle ve merhametiyle mükafatlandırmasını diliyorum. Kederli ailesinin, DEM Parti camiasının, sevenlerinin ve seçmenlerinin elbette hepimizin başı sağ olsun diyorum."

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