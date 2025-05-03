Kahreden kaza! Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi hal bölgesinde alınan bilgiye göre, 41 B 1245 plakalı otomobil, bisikletle giden 12 yaşındaki G.O'ya çarptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada çocuk ağır yaralanırken çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralı çocuğu önce Bozyazı'da hastaneye kaldırdı. İlk müdahalesi yapılan G.O, Anamur Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen G.O, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.