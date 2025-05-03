Kahreden kaza! Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti
Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobilin bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 12 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Mayıs 2025 18:17, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2025 18:34
Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi hal bölgesinde alınan bilgiye göre, 41 B 1245 plakalı otomobil, bisikletle giden 12 yaşındaki G.O'ya çarptı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazada çocuk ağır yaralanırken çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralı çocuğu önce Bozyazı'da hastaneye kaldırdı. İlk müdahalesi yapılan G.O, Anamur Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen G.O, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.