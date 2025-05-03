Ağrı'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde meydana gelen korkunç kazada, otomobilin minibüse çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Mayıs 2025 19:30, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2025 18:58
Ağrı il merkezinden Doğubayazıt istikametine seyir halinde olan Yemen G. (57) idaresindeki minibüse, aynı yönde ilerleyen Nursi T. (26) yönetimindeki otomobil arkadan çarptı.
Kazada toplam 10 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılardan otomobilde yolcu olarak bulunan Müküriye A. ile Melek E., kaldırıldıkları Taşlıçay Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu ve
hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Ağrı Merkez, Taşlıçay ve Doğubayazıt'taki hastanelere kaldırıldı.