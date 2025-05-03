Ersin Tatar'dan Türkiye'nin Savunma Sanayisine Övgü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarılara imza atan kurum ve kuruluşların, tüm Türk dünyasının gurur abideleri olduğunu vurguladı.

TEKNOFEST KKTC'de Gençlere İlham Veriyor

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, TRT'nin iletişim paydaşı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST KKTC'nin Ödül Töreni'nde katılımcılara hitap etti. TEKNOFEST'in KKTC'de düzenlenmesinden dolayı T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'a teşekkür eden Tatar, TEKNOFEST'in gençleri yüreklendiren ve onların geleceğe umutla bakabilmelerine vesile olan çok önemli bir buluşma olduğunu vurguladı.

Türk Dünyasının Gurur Abideleri

Tatar, TEKNOFEST KKTC'ye katılan tüm kurum ve kuruluşlar ile firmalara teşekkür ederek, "Kıbrıs Türk halkı bu buluşmada ASELSAN'ı görmüştür, ROKETSAN'ı görmüştür, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'yi (TUSAŞ) görmüştür. Türkiye Cumhuriyeti'nin milli savunma sanayisinde son yıllardaki başarılarına vesile olan tüm bu kurum ve kuruluşlar esas itibarıyla bütün Türk dünyasının gururudur ve gurur abideleridir." diye konuştu.Kıbrıs Türk halkının Doğu Akdeniz'de barış, huzur ve güvenlik içinde yaşayabilmesinin, Türkiye'nin bölgedeki varlığına ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) güvenliği sağlamasına bağlı olduğunu vurgulayan Tatar, bu tür başarıların KKTC'yi Doğu Akdeniz'de daha güvenli hale getirdiğini söyledi.

Gelecek Nesillere Yatırım

Tatar, "Çünkü hepimizin de bildiği gibi Güney Kıbrıs'ta ve başka merkezlerde farklı hesaplar olabilir. Ama burada, ana vatanımızda Türkiye Cumhuriyeti'yle varlığımızı sürdürürken işte böylesine huzur ve dolayısıyla istikrarı yakalayarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni hep birlikte geleceğe taşıyabiliyoruz." ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı yerleşkesi ve Cumhuriyet Meclisinin açılışını yaptıklarını kaydeden Tatar, kısa bir süre sonra açılışını yapacakları Yüksek Mahkeme binası, Milli Kütüphane, bir camii ve 400 dönümlük Milli Park'ı da Kıbrıs Türk halkıyla buluşturacaklarını anlattı.

TEKNOFEST'e Yoğun İlgi

"150 bine yakın insanımız burayı ziyaret etmiş olacak"TEKNOFEST KKTC'ye katılımın 100 bini aştığına dikkati çeken Tatar, büyük bir başarıya ulaştıklarının altını çizdi. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Yüz binlerce Kıbrıs Türk genci burada Türkiye'nin başarılarına şahitlik etmiştir, şahit olmuşlardır." şeklinde konuştu.TEKNOFEST'in yarınki son gününde herkesi beklediklerini kaydeden Tatar, "Aldığım rakamlara göre 150 bine yakın insanımız burayı ziyaret etmiş olacaktır, belki 200 bini bulacaktır. İşte biz yaparsak böyle yaparız. Çünkü biz ayrılmaz büyük Türk milletinin bir parçasıyız. Kıbrıs Türk halkı büyük milletin ayrılmaz ve kopmaz bir parçasıdır. Biz tek yüreğiz. Ve bu tek yürek işte bütün bu başarılara vesile olmaktadır." açıklamasında bulundu.

TEKNOFEST'in Katkıları

"TEKNOFEST bizlere çok şey öğretmiştir"Türkiye'ye şükranlarını sunan KKTC Cumhurbaşkanı, "Kıbrıs'ta dönüm noktası olan 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin o zaman yaşadığı bazı tecrübelerle, daha sonra bir takım karşı karşıya kaldığı ambargolar neticesi itibariyle kurulan ASELSAN gibi firmaların şu anda 50 yıl sonra dünyanın en önde gelen şirketleri arasına geldiklerini burada hep birlikte gördük. Gurur duyduk. Bunlarla iftihar ettik." değerlendirmesini yaptı.Tatar, bu kurum ve kuruluşlarda emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür ederek, "Bu TEKNOFEST bizlere çok şey öğretmiştir. Ve Kıbrıs Türk halkı bundan büyük memnuniyet duymaktadır." diye konuştu.KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, sözlerini "Gerçekten bir tarihi beraber yazdık. Ve bu tarih hepimizindir. Bu tarih milli bir tarihtir." diyerek tamamladı.