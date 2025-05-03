Kamyonetin çarptığı küçük çocuk yaşam savaşını kaybetti

Edirne'nin Keşan ilçesinde dün kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan 8 yaşındaki Hızır Metin Kabayel, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre İspat Cami Mahallesi Paşayiğit Caddesi'nde seyir ahalinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GGS 137 plakalı kamyonet, yol üzerinde oynayan Hızır Metin Kabayel'e çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan küçük çocuk, çarpan kamyonetin sürücüsü tarafından Keşan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sürücü, Kabayel'i hastaneye bıraktıktan sonra kamyoneti de hastane bahçesine terk ederek, kaçtı. Hayati tehlikesi bulunan Hızır Metin Kabayel ilk müdahalesinin ardından İstanbul'da bulunan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kabayel, bu akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan sürücünün kimliğinin tespit edilerek, yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.