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İznik Gölü'nde bulunan 109 yıllık top mermisi imha edildi

Bursa'daki İznik Gölü'nde piknik yapan bir çocuğun bulduğu 1916 Alman yapımı top mermisi imha edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Mayıs 2025 21:28, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2025 21:11
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İznik Gölü'nde bulunan 109 yıllık top mermisi imha edildi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, ailesiyle gittiği İznik Gölü sahilinde oyun oynayan 13 yaşındaki çocuk, Alman yapımı 1916 yılı üretimi olan patlamamış top mermisi buldu. Top mermisi, bomba imha ekibi tarafından fünye ile patlatılarak imha edildi.

Alınan bilgiye göre Orhangazi ilçesi İznik Gölü sahiline piknik yapmak için gelen ailenin bir çocuğu, oyun oynadığı esnada bir cisim buldu. Ailenin de durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan polis ekipleri, cismin Alman yapımı 1916 yılı üretimi patlamamış top mermisi olduğunu tespit etti. Polis ekipleri çevre güvenliğini alarak vatandaşları sahil şeridinden uzaklaştırırken, olay yerine gelen özel kıyafetli bomba imha ekibi, fünye ile top mermisini imha etti

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