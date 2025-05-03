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Gazlı İçeceklerde Yeni Fiyat Artışları Açıklandı

TBYD Başkanı Erol Dündar, gazlı içecek fiyatlarında yeni artışları duyurdu. Coca-Cola, Fanta ve diğer ürünlere 5 TL zam geldi.

Kaynak : CNBC-e
Haber Giriş : 03 Mayıs 2025 22:19, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2025 22:20
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Gazlı İçeceklerde Yeni Fiyat Artışları Açıklandı

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla, gazlı içeceklerdeki yeni fiyat artışlarını kamuoyuyla paylaştı. Dündar'ın verdiği bilgiye göre, Coca-Cola, Fanta, Sprite ve Fuse Tea gibi sık tüketilen içecek gruplarında fiyatlar 5 TL'ye varan oranlarda arttı.Özellikle 330 ml kutu ürünler ile 1 litrelik şişelerdeki zam dikkat çekerken, yeni fiyatlar 16 Mayıs 2025 itibarıyla tavsiye edilen raf fiyatları olarak belirlendi. Buna göre, 330 ml Coca-Cola, Fanta, Sprite ve Zero çeşitlerinin fiyatı 40 TL'ye, 1 litrelik ürünlerin fiyatı ise 45 TL'ye yükseldi. Bazı ürün gruplarında ise fiyat artışı 60 TL'ye kadar çıktı.

Gazlı İçeceklerin Yeni Raf Fiyatları

  • 330 ml Coca Cola, Fanta, Zero, Sprite çeşitleri: 40,00 TL
  • 330 ml Cappy Kutu Meyve Suyu çeşitleri: 40,00 TL
  • 330 ml Fuse Tea Kutu çeşitleri: 40,00 TL
  • 330 ml Cappy PET çeşitleri tüm tatlar: 30,00 TL
  • 330 ml Fuse Tea PET çeşitleri: 30,00 TL
  • 250 ml OWB Cam Şişe Coca Cola & Coca Cola Zero: 40,00 TL
  • 250 ml OWB Cam Şişe Fuse Tea çeşitleri: 40,00 TL
  • 250 ml OWB Cam Şişe Schweppes çeşitleri: 45,00 TL
  • 450 ml Coca Cola PET: 40,00 TL
  • 500 ml Fanta PET: 40,00 TL
  • 500 ml Powerade çeşitleri: 60,00 TL
  • 200 ml Kutu çeşitleri (Cola, Fanta, Zero, Sprite): 30,00 TL
  • 200 ml Dönüşümlü Şişe: 20,00 TL + 5 TL depozito = 25,00 TL
  • 1 L Coca Cola / Coca Cola Zero: 45,00 TL
  • 1 L Fanta: 45,00 TL
  • 1 L Sprite: 45,00 TL
  • 1 L Schweppes: 60,00 TL


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