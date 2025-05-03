Cevdet Yılmaz: Enflasyonla Mücadeleye Devam

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kiğı Sanayici ve İş Adamları Derneğinin açılışında gündeme ve ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, enflasyonla mücadelenin sürdüğünü dikkat çekerek, "Geçen yıl mayıs ayında yüzde 75'in üzerinde bir oran vardı. Son geldiğimiz noktada yüzde 38'e kadar düşmüş durumda. Yıl sonuna geldiğimizde inşallah artık 20'li rakamları konuşuyor olacağız ve giderek tek haneli rakamlara doğru ülkemizi taşıyacağız" dedi.

İstanbul'daki Bingöllü İş İnsanlarının Katkıları

Ümraniye'deki Kiğı Sanayici ve İş Adamları Derneğinin açılışında konuşan Yılmaz, İstanbul'daki Bingöllü iş insanlarının ülke ekonomisine önemli katkılar sunduğunu söyledi. Yılmaz, "Kiğı denince akla kadim bir yerleşim birimi geliyor. Bingöl'ümüzün çok önemli bir coğrafyası, bir parçası. Geçmişte çok daha fazla nüfusun yaşadığı, çok önemli bir medeniyet geçmişi olan bir yerleşim yeri ve çok eski zamanlardan beri de İstanbul'a yoğun göç vermiş bir bölgemiz." diye konuştu.

İstanbul'un Ekonomisine Katkı Sunan İş Dünyamız Var

İstanbul'da, Kiğılı çok sayıda iş insanı olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Burada büyümüş, sanayide, ticarette, turizmde çok farklı alanlarda çok değerli üretimler yapan ülkemizin, İstanbul'un ekonomisine katkı sunan iş dünyamız var. İş dünyamızın değişik temsilcilerinin bir araya gelerek, bu potansiyelin daha yüksek düzeylere çıkarılacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Teşviklerin Meyvesini Topluyoruz

Sanayide doygunluğa ulaşan sektörlerin Anadolu'ya yönlendirilmesinin hükümet politikası olduğunu, uyguladıkları bölgesel teşvik sistemi kapsamında en çok teşviki en az kalkınmış bölgelere verdiklerini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Şimdi bunun meyvelerini de topluyoruz. Geçmişe göre doğuda, güneydoğuda hiçbir dönem olmadığı kadar sanayileşmenin geliştiğini görüyoruz."

"Emek yoğun sektörlerin, tekstil, konfeksiyon başta olmak üzere doğuda, güneydoğuda geliştiğini görüyoruz."

Doğuda ve Güneydoğuda Yatırımlar Yapıldı

Yılmaz, doğuya, güneydoğuya, yıllarca yeterince yatırım yapılmadığı için ulaşımda, eğitimde, sağlıkta çok ciddi sıkıntılar yaşandığını hatırlatarak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir zihniyeti var. Nedir o zihniyet; batıda ne varsa doğuda da o olacak, kuzeyde ne varsa güneyde de o olacak. 81 vilayetimize, 86 milyon nüfusumuza bir nazarla bakıyoruz. Aynı, eşit bir anlayışla bakıyoruz." dedi.

Terörsüz Türkiye'de Kalkınma ile Yeni Bir Atmosfere Kavuşacak

Geçmişte doğuda, güneydoğuda çok sıkıntılı dönemler yaşandığını söyleyen Yılmaz, "Terör kimden gelirse gelsin, hangi isim altında yapılırsa yapılsın, ister bir etnik kimliği istismar ederek ister bir inancı istismar ederek, hangi isim altında olursa olsun terör kalkınmanın da demokrasinin de düşmanıdır." diye konuştu.

Terörsüz Türkiye Türkiye Yüzyılı Vizyonunun Yansıması

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyona dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonu asıl çerçevemizi oluşturuyor. 'Türkiye Yüzyılı dediğimiz, Cumhuriyetimizin de ikinci yüzyılı; kardeşliğin ve huzurun yüzyılı olacak.' diyor Cumhurbaşkanımız. Aslında Terörsüz Türkiye de bu Türkiye Yüzyılı vizyonunun somut bir yansıması." dedi.

Enflasyonla Büyük Bir Mücadelemiz Var

Enflasyonla mücadeleye de değinen Yılmaz, şöyle konuştu:

"Enflasyonla büyük bir mücadelemiz var. Bir program uyguluyoruz."

"Geçen yıl mayıs ayında yüzde 75'in üzerinde bir oran vardı. Son geldiğimiz noktada yüzde 38'e kadar düşmüş durumda."

"Yıl sonuna geldiğimizde inşallah artık 20'li rakamları konuşuyor olacağız ve giderek tek haneli rakamlara doğru ülkemizi taşıyacağız."

Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor Etkinliği

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, buradaki açılışın ardından Ümraniye Mevlana Parkı'nda düzenlenen "Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor" etkinliğine katıldı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile vatandaşların talep ve görüşlerini dinleyen Yılmaz, katılımcılara teşekkür ederek, şunları söyledi:"Bizde yönetilen-yöneten ayrımı yok, birlikte yönet var. İnsanları yönetme değil işleri yönetme anlayışı var. Bu işleri de hep birlikte yönetiyoruz. Temel önceliği de belirleyen vatandaştır bizim için, milletimizdir."