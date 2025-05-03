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Sapanca'da Tatil Kabusu: 6 Yaşındaki Çocuk Havuzda Can Verdi

Sapanca'da tatil yapan aile, 6 yaşındaki çocuklarını havuzda baygın buldu. Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Mayıs 2025 23:46, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2025 23:29
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Sapanca'da Tatil Kabusu: 6 Yaşındaki Çocuk Havuzda Can Verdi

İstanbul'dan, Sakarya'nın Sapanca ilçesine tatile gelen aile kabusu yaşadı. 6 yaşındaki çocukları havuzda baygın halde bulundu. Babası tarafından havuzdan çıkarılan talihsiz çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde korkunç olay

Sakarya'nın Sapanca ilçesi Yanık Mahallesi'nde bulunan bir bungalovda meydana gelen korkunç olayda, Tekin ailesi tatil için İstanbul'dan Sapanca ilçesine geldi.Burada bungalov kiralayan ailenin 6 yaşındaki çocukları İ.T., evin havuzunda baygın halde bulundu.

6 yaşındaki çocuğun acı ölümü

Babası tarafından havuzdan çıkarılan ve Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Öte yandan, hayatını kaybeden çocuğun daha önceden kalp rahatsızlığı bulunduğu ve bu hastalık sebebi ile tedavi gördüğü de öğrenildi.Çocuğun cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine kaldırıldı. Konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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