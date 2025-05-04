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Çubuk'ta cinayet ve intihar: Genç kız hayatını kaybetti

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 21 yaşındaki genç kız komşusu tarafından öldürüldü, ardından saldırgan intihar etti. Polis soruşturma başlattı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Mayıs 2025 07:12, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2025 07:14
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Çubuk'ta cinayet ve intihar: Genç kız hayatını kaybetti

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir kişi, komşusunun evine girdi ve 21 yaşındaki genç kızı öldürdü. Şahıs cinayetin ardından aynı silahla intihar etti. Edinilen bilgilere göre olay, Yıldırım Beyazıt Şehit Mustafa Aslan Caddesi, Naim Sokak üzerindeki bir binada 2 Mayıs günü saat 20.30 sıralarında meydana geldi. M.A. (50) adlı şahıs, yan komşusu H.Ç.'nin (21) evine girdi. Silah ile önce genç kızı kafasından vurdu, daha sonra da kendi başına ateş ederek intihar etti.

Komşuların Şüphelenmesi Üzerine Polis Müdahalesi

Komşularının silah sesi ve cinayeti duymadığı binada her iki kişinin de yalnız yaşadıkları ve komşu oldukları bilgisine ulaşıldı. İş yerinde arkadaşları, mesaiye gelmeyen arkadaşlarının durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cenazelerin Sevki ve Olayın Araştırılması

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen M.A. ve H.Ç.'nin cenazesi önce Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna, buradan da otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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