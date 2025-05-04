Hayvan hastalıklarıyla mücadelede, 223 milyon doz aşı uygulandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvan hastalıkları ile mücadele çerçevesinde 223 milyon doz aşının uygulandığını duyurdu.

Hayvan hastalıklarının önlenmesi ve mücadele edilmesine yönelik çalışmalarda, diğer ülkelerde görülen hastalıklar da dahil olmak üzere takip yapıldığını belirtti.

Türkiye'de görülme ihtimali olan bütün ihbarı mecburi hayvan hastalıklarına karşı sağlık taraması gerçekleştirildiğini ifade etti.

2024 Yılında Aşı Uygulamaları

Yumaklı, 2024 yılında ülke genelinde büyükbaş hayvanlara yaklaşık 146 milyon doz, küçükbaş hayvanlara ise 77 milyon doz aşı uygulandığını açıkladı. Bu kapsamda yapılan aşılamalar, hayvan sağlığını koruma yönünde önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

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2024 yılında 146 baş hayvanın şap hastalığı, 71 baş hayvanın brucella hastalığı, 2.795 baş hayvanın şarbon hastalığı, 1.050 baş hayvanın koyun keçi çiçek hastalığı, 96 baş hayvanın koyun keçi vebası hastalığı ve 326 baş hayvanın mavidil hastalığı sebebiyle ölümünün gerçekleştiğini belirtti. Ayrıca, bin 501 büyükbaş ve 347 küçükbaş hayvanın mevzuat çerçevesinde şarta tabi kesimi yapıldığını ifade etti.

2024 yılında bahsi geçen hayvan hastalıklarının yaklaşık yüzde 60'ı büyükbaş hayvanlarda, yüzde 40'ı ise küçükbaş hayvanlarda tespit edilmiştir ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, hayvan sağlığının korunması adına yapılan çalışmaların önemini bir kez daha gözler önüne serdi.