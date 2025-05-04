Sırrı Süreyya Önder'in vasiyeti: Tabutumun ardından oku
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatı, siyaset dünyasında derin üzüntü yarattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da başsağlığı diledi. Ünlü roman yazarı Tarık Tufan, Önder'in katıldıkları bir cenaze töreninde kendi tabutunun arkasından Şeyh Galip'in Peygamber Efendimiz için kaleme aldığı "Naat-ı Nebevi"nin okunmasını vasiyet ettiğini açıkladı. Tufan, yakın zamanda hastanede ziyaret ettiği Önder'in "film çekelim" teklifine "el hükm-ü lillah" yanıtını verdiğini de aktardı.
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Önder'in hayatını kaybetmesinin ardından devlet erkanından ve siyasilerden taziye mesajları paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Önder'in vefatından derin üzüntü duyduğunu, onun da emek verdiği terörsüz Türkiye hedefine yakın zamanda ulaşılacağını belirtti.
Önder'in vefatı, siyasi arenada ve kamuoyunda derin üzüntüye yol açarken, vasiyeti de ortaya çıktı.
Önder'in Vasiyeti
"Tabutumun ardından Şeyh Galip'in naatını okuyun"Yazar ve senarist Tarık Tufan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Önder'in katıldıkları bir cenazede, tabutunun arkasından Şeyh Galip'in Peygamber Efendimiz (SAV) için yazdığı naatın okunmasını istediğini söyledi. Tufan, rahatsızlığı sırasında hastanede ziyaret ettiği Önder'e, "Yoruldun Sırrı abi, gel film yapalım." dediğini ve bunun karşılığında "El hükm-ü Lillah" dediğini de aktardı.
Şeyh Galip'in Naatı
Şeyh Galip'in Peygamber Efendimiz (SAV) için kaleme aldığı naatte şu dizeler yer alıyor:
- Sultan-ı rüsül şah-ı mümeccedsin efendim
- Bi-çarelere devlet-i sermedsin efendim
- Divan-i ilahide ser-amedsin efendim
- Menşur-ı "le-amrük"le müeyyedsin efendim
- Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammedsin efendim
- Hak'dan bize sultan-ı müeyyedsin efendim
- Hutben okunur minber-i iklim-i bekada
- Hükmün tutulur mahkeme-i rüz-ı cezada
- Gülbank-i kudümün çekilir arş-ı Huda'da
- Esma-i şerifin anılır arz ü semada
- Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammed'sin efendim
- Hak'dan bize sultan-ı müeyyedsin efendim
- Ol dem ki velilerle nebiler kala hayran
- "Nefsi" deyü dehşetle kopa cümleden efgan
- Ye's ile usatın ola ahvali perişan
- Destur-ı şefaatla senindir yine meydan
- Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammed'sin efendim
- Hak'dan bize sultan-ı müeyyedsin efendim
- Bir gün ki dalup bahr-ı gama fikrete gittim
- İlden yitürüp kendümi bi-hodlıga yitdim
- İşyanım anıp akıbetimden hazer etdim
- Bu matlaı yad eyledi bir seyyid işittim
- Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammed'sin efendim
- Hak'dan bize sultan-ı müeyyedsin efendim
- Ümmideyiz ye's ile ah eylemeyiz biz
- Sermaye-i imanı tebah eylemeyiz biz
- Babın koyup agyare penah eylemeyiz biz
- Bir kimseye sayende nigah eylemeyiz biz
- Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammed'sin efendim
- Hak'dan bize sultan-ı müeyyedsin efendim
- Biçaredir ümmetlerin isyanına bakma
- Dest-i red urup hasret ile düzaha yakma
- Rahm eyle aman ateş-i hicranına yakma
- Ez-cümle kulun Galib-i pür-cürmü bırakma
- Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammed'sin efendim
- Hak'dan bize sultan-ı müeyyedsin efendim"
Önder'in Cenaze Programı
Öte yandan DEM Parti de Sırrı Süreyya Önder'in cenaze programına ilişkin detayları paylaştı. Önder için 4 Mayıs Pazar günü saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlenecek. Daha sonra Barbaros Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Sırrı Süreyya Önder'in naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.