Sırrı Süreyya Önder'in vasiyeti: Tabutumun ardından oku

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Önder'in hayatını kaybetmesinin ardından devlet erkanından ve siyasilerden taziye mesajları paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Önder'in vefatından derin üzüntü duyduğunu, onun da emek verdiği terörsüz Türkiye hedefine yakın zamanda ulaşılacağını belirtti.

Önder'in vefatı, siyasi arenada ve kamuoyunda derin üzüntüye yol açarken, vasiyeti de ortaya çıktı.

Önder'in Vasiyeti

"Tabutumun ardından Şeyh Galip'in naatını okuyun"Yazar ve senarist Tarık Tufan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Önder'in katıldıkları bir cenazede, tabutunun arkasından Şeyh Galip'in Peygamber Efendimiz (SAV) için yazdığı naatın okunmasını istediğini söyledi. Tufan, rahatsızlığı sırasında hastanede ziyaret ettiği Önder'e, "Yoruldun Sırrı abi, gel film yapalım." dediğini ve bunun karşılığında "El hükm-ü Lillah" dediğini de aktardı.

Şeyh Galip'in Naatı

Şeyh Galip'in Peygamber Efendimiz (SAV) için kaleme aldığı naatte şu dizeler yer alıyor:

Sultan-ı rüsül şah-ı mümeccedsin efendim

Bi-çarelere devlet-i sermedsin efendim

Divan-i ilahide ser-amedsin efendim

Menşur-ı "le-amrük"le müeyyedsin efendim

Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammedsin efendim

Hak'dan bize sultan-ı müeyyedsin efendim

Hutben okunur minber-i iklim-i bekada

Hükmün tutulur mahkeme-i rüz-ı cezada

Gülbank-i kudümün çekilir arş-ı Huda'da

Esma-i şerifin anılır arz ü semada

Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammed'sin efendim

Hak'dan bize sultan-ı müeyyedsin efendim

Ol dem ki velilerle nebiler kala hayran

"Nefsi" deyü dehşetle kopa cümleden efgan

Ye's ile usatın ola ahvali perişan

Destur-ı şefaatla senindir yine meydan

Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammed'sin efendim

Hak'dan bize sultan-ı müeyyedsin efendim

Bir gün ki dalup bahr-ı gama fikrete gittim

İlden yitürüp kendümi bi-hodlıga yitdim

İşyanım anıp akıbetimden hazer etdim

Bu matlaı yad eyledi bir seyyid işittim

Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammed'sin efendim

Hak'dan bize sultan-ı müeyyedsin efendim

Ümmideyiz ye's ile ah eylemeyiz biz

Sermaye-i imanı tebah eylemeyiz biz

Babın koyup agyare penah eylemeyiz biz

Bir kimseye sayende nigah eylemeyiz biz

Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammed'sin efendim

Hak'dan bize sultan-ı müeyyedsin efendim

Biçaredir ümmetlerin isyanına bakma

Dest-i red urup hasret ile düzaha yakma

Rahm eyle aman ateş-i hicranına yakma

Ez-cümle kulun Galib-i pür-cürmü bırakma

Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammed'sin efendim

Hak'dan bize sultan-ı müeyyedsin efendim"

Önder'in Cenaze Programı

Öte yandan DEM Parti de Sırrı Süreyya Önder'in cenaze programına ilişkin detayları paylaştı. Önder için 4 Mayıs Pazar günü saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlenecek. Daha sonra Barbaros Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Sırrı Süreyya Önder'in naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.