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Kimlik kontrolünden kaçtı; Sürücü ve iki polis çamura saplandı

Bartın'da alkollü sürücü ve iki polis, kimlik kontrolü sırasında bataklığa saplandı. Olay yerinde yaşanan ilginç anlar sonrası sürücü gözaltına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Mayıs 2025 08:53, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2025 08:55
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Kimlik kontrolünden kaçtı; Sürücü ve iki polis çamura saplandı

Bartın'da kimlik kontrolü sırasında polisten kaçmaya çalışan sürücüyle onu yakalamak isteyen polisler, peş peşe bataklığa düştü. Çamura saplanan sürücü ve iki polis memuru, meslektaşlarının yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.Olay, Bartın'ın İnkumu mevkisinden kent merkezine doğru ilerleyen 51 BE 222 plakalı bir araçla ilgili ihbar üzerine başladı. Aracın Çimento Kavşağı yakınındaki yol kenarına terk edilmiş halde olduğu bildirilince polis ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Ehliyetine Daha Önce El Konulmuş

Aracın başında bulunan ve sürücü olduğu belirlenen A.T., alkollü olduğunu ve araç içinde sızdığını ifade etti. Polislerin ehliyetini istemesi üzerine, aday sürücü belgesine sahip olduğunu ancak ehliyetine daha önce el konulduğunu söyledi. Kimlik kontrolü sırasında, önce kimliğinin araçta olduğunu, ardından da bir mekanda unuttuğunu iddia etti. Ancak sistem üzerinden kimliği tespit edilince, fotoğrafla doğrulama yapılacağını öğrenen A.T., aniden koşarak kaçmaya başladı.Polislerin peşine düştüğü A.T., kısa bir süre kaldırım boyunca ilerledikten sonra yol kenarındaki arazide koşmaya devam etti. Karanlık nedeniyle çevreyi fark edemeyen iki polis memuru, sürücünün peşinden giderken bataklığa saplandı. Aynı şekilde kaçış güzergahında ilerleyen A.T. de bataklığa düştü.Olay yerine gelen diğer polisler hem çamura saplanan iki meslektaşını hem de kaçmaya devam eden A.T.'yi güçlükle bulunduğu yerden çıkardı. Sürücü, kurtarılmasının ardından da direniş göstermeye devam etti. Polis ekipleri tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı.Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen şüpheli, ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine sevk edildi. Olay sırasında çamura bulanan polis memurlarının ise üzerlerindeki üniformaları temizlemek için uzun süre uğraş verdikleri görüldü.

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atan Araç

Yol kenarına terk edilen aracın bir tekerinin patlak olduğu ve sürücünün 150 promil alkollü olduğu belirlendi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan araç, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

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