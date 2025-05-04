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Trafikte sadece 1 haftada yaklaşık 500 bin araça işlem yapıldı!

Ali Yerlikaya, X'ten yaptığı açıklamada 2025 yılı ilk dört ayındaki trafik denetim istatistiklerini paylaştı. Helikopter ve drone destekli denetimlerde çok sayıda ihlal tespit edildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Mayıs 2025 09:37, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2025 09:41
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Trafikte sadece 1 haftada yaklaşık 500 bin araça işlem yapıldı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X'ten yaptığı paylaşımda 2025 yılının ilk 4 ayındaki trafik verilerini ve son 1 haftalık trafik denetim istatistiklerini paylaştı.

2025 Yılının İlk 4 Ayında Yapılan Trafik Denetimleri

Bakanı Yerlikaya, 2025 yılının ilk 4 ayında trafik ekiplerince; helikopter ve drone ile havadan yapılan trafik denetimlerinde 37 bin 56 araca/sürücüye işlem yapıldığını kaydetti.

Son 1 Haftalık Denetim İstatistikleri

Bakan Yerlikaya X paylaşımında şunları söyledi:"Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 24 Nisan-1 Mayıs 2025 tarihleri arasında 3 milyon 619 bin 38 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 39 sürücüye işlem yapıldı.

  • Hız ihlalinde bulunan 151 bin 392
  • Periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 197
  • Emniyet kemeri kullanmayan 25 bin 815
  • Sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 622
  • Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 301

Olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 496 bin 95 araca/sürücüye işlem yapıldı."

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