Mayıs ayının ilk genel seçim anketi yayınladı

ORC Araştırma, 28 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında 28 ilde 3 bin 560 katılımcıyla CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Bu araştırmanın sonuçlarına göre, siyasi partilerin oy oranları dikkat çekici bir şekilde dağılıyor.

CHP Birinci, MHP ve DEM Baraja Yakın

Anket sonuçlarına göre, CHP ile AKP arasında 1,3 puan fark bulunuyor ve CHP birinci sıradaki yerini koruyor. Ayrıca, ankette MHP'nin yüzde 7,5 ile ve DEM Parti'nin yüzde 7,2 ile yüzde 7'lik seçim barajının sınırında olduğu görülüyor.

Diğer Partilerin Oy Oranları

ZAFER %4,9

%4,9 İYİ Parti %4,5

%4,5 YRP %4,2

%4,2 Gelecek %2,9

%2,9 A Parti %2,8

%2,8 BBP %2,3

%2,3 YMP %1,8

%1,8 TİP %1,6



