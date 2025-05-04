Derbide Günok ve Livakovic'in performansı merak ediliyor

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 4 Mayıs Pazar günü karşılaşacak Fenerbahçe ile Beşiktaş derbisinde gözler, iki takımın kalecilerinde olacak. Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Ülker Stadı'nda oynanacak müsabakada Beşiktaş'ın kalesini Mert Günok koruyacak. Sarı-lacivertlilerde ise Dominik Livakovic, kalesini gole kapatmaya çalışacak. İki takımın kalecilerinin sergileyeceği performans, derbide takımlarının alacakları sonuca doğrudan etki edecek.

Mert Günok'un Performansı

Mert Günok son haftalarda kalesini kapatamıyor. Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok bu sezon ligde 1 maç dışında tüm müsabakalarda siyah-beyazlı takımın kalesini korudu. Ligde oynadığı son 7 karşılaşmada da gol yiyen Mert Günok, takımının 2-0 kazandığı Bellona Kayserispor maçının ardından oynanan maçlarda kalesinde 9 gol gördü. Milli kaleci bu süreçte Gaziantep FK (2), TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray, Kasımpaşa, RAMS Başakşehir (2), Göztepe ve Atakaş Hatayspor maçlarında ağlara giden meşin yuvarlağı filelerden çıkarmak zorunda kaldı. Tecrübeli eldiven, ligde görev aldığı 30 maçta 30 gol yerken sadece 9 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

Mert Günok'un Derbi Geçmişi

Mert Günok'un, 12. derbisi Pazar günü oynanacak müsabaka, Mert Günok'un kariyerindeki 12. derbi karşılaşması olacak. Tecrübeli kaleci, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'de 2, Beşiktaş'ta ise 9 derbide kaleyi korudu. Milli file bekçisi, bu maçlarda kalesinde 18 gol gördü.

Mert Günok'un Fenerbahçe'ye Karşı Performansı

Mert Günok, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'ye karşı 11. kez forma giyecek. Kariyerinde Beşiktaş'ın yanı sıra, RAMS Başakşehir ve Bursaspor kulüplerinde ter döken tecrübeli kaleci, sarı lacivertli takıma karşı 10 kez kaleyi korudu. Mert Günok, bu maçlarda 3 galibiyet, 5 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı. Bursaspor döneminde 1 kez Fenerbahçe'ye rakip olan Mert, bu maçı 2-1 kaybetti. Daha sonra Başakşehir kalesine geçen tecrübeli eldiven, burada 1 kez galibiyet sevinci yaşarken, 2 yenilgi, 1 de beraberlik aldı. Beşiktaş formasıyla 5 Fenerbahçe derbisine çıkan Mert, 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı. Mert Günok, Fenerbahçe'ye rakip olduğu maçlarda toplam 14 gol yedi.

Dominik Livakovic'in Durumu

Livakovic ligin ikinci yarısında istikrar sağlayamadı. Ligin ilk 16 haftasında tüm maçlarda Fenerbahçe kalesini koruyan Dominik Livakovic daha sonra sakatlık nedeniyle eldivenlerinden ayrılmak zorunda kaldı. Oynadığı son maçın ardından sadece 5 karşılaşmada görev alan Hırvat kaleci, bu süreçte 7 müsabakaya sakatlığı gerekçesiyle çıkamadı. Livakovic sakatlığının sona ermesi sonrasında ise teknik direktör Jose Mourinho'nun kalede İrfancan Eğribayat'ı tercih etmesi nedeniyle 4 müsabakada görev yapamadı.

Livakovic'in İkinci Yarıdaki Performansı

Ligin ikinci bölümünde TÜMOSAN Konyaspor, Reeder Samsunspor, Trabzonspor, Net Global Sivasspor ve Bellona Kayserispor maçlarında kalesini korurken sarı-lacivertlilerin ligdeki son maçında Gaziantep FK karşısında İrfan Can Eğribayat forma giydi. Ligde 20 maçta görev alabilen Hırvat kaleci, kalesinde 20 gol gördü ve 9 müsabakayı gol yemeden tamamladı.

İrfan Can Eğribayat'ın Performansı

İrfan Can Eğribayat Livakovic'in yokluğunda Fenerbahçe kalesinde görev alan İrfan Can Eğribayat, ligde 11 müsabakada forma giydi. 11 maçta 10 gol yiyen 26 yaşındaki kaleci, 4 müsabakada ise rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi. Fenerbahçe'nin İrfan Can'ın görev aldığı maçlarda yenilmemesi de dikkati çekti. Sarı-lacivertli takım, kalesini İrfan Can'ın koruduğu lig maçlarında 9 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Livakovic'in Galibiyet Katkısı

Livakovic ise takımının 14 galibiyetinde pay sahibi olurken kalede 4 beraberlik, 2 de mağlubiyete şahitlik etti. Livakovic'in kalede olduğu 2 mağlubiyette ise Fenerbahçe, Galatasaray'a 3-1, Beşiktaş'a 1-0 yenildi.