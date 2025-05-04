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TZOB Bayraktar: Çiftçilerimiz devleti yanında görmek istiyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kahramanmaraş'ta zirai dondan etkilenen ceviz ve Antep fıstığı bahçelerinde incelemelerde bulundu. Şemsi Bayraktar, don afetinin 65 ildeki meyve bahçelerini etkilediğini açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Mayıs 2025 10:32, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2025 10:41
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TZOB Bayraktar: Çiftçilerimiz devleti yanında görmek istiyor

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Dulkadiroğlu ve Çağlayancerit ilçelerinde zirai don afetinden etkilenen ceviz ve Antep fıstığı bahçelerinde incelemeler yaptı.

TZOB tarafından yapılan çalışmalara göre 65 ilde meyve bahçelerinin don felaketinden olumsuz etkilendiğini belirten Bayraktar,

Son 30 yılın en düşük ısı değerleri ile karşı karşıya kaldık, eksi 15 dereceleri, eksi 20 dereceleri gördük. Tabii buna bağların, meyve bahçelerinin, ürünlerimizin dayanması mümkün değildi. Türkiye'nin birçok bölgesinde, birçok ilinde maalesef ürünlerimiz zarar gördü.

Kahramanmaraş'ta Meyve Bahçeleri Zarar Gördü

Bugün Kahramanmaraş ilimizdeyiz, bahçe ziyaretlerimize başladık. Burada gördüğümüz gibi bu bahçede de dallar kurumuş, bazı yerlerde görüyoruz ama burada gözlemliyorum meyve ağaçlarının gövdeleri dahi zarar görmüş durumda. Tabii bu ciddi bir afet. Özellikle Kahramanmaraş'ta başkanlarımızdan aldığımız bilgilere göre kayısı, kiraz, ceviz, Antep fıstığı, badem, elma, üzüm bahçelerimiz zarar görmüş durumda. Zarar oranlarına baktığımızda bu oranlar yüzde 100'ler mertebesinde. Tabii bir de afetler peşimizi bırakmıyor, afetler devam ediyor. Akşam da burada dolu olayı ile karşı karşıya kaldı üreticilerimiz ve zarar görmeyen bazı ürünlerimiz de dolu afeti nedeniyle zarar görmüş durumda.

Mevsim Kaymaları ve Etkileri

Kışın sonbaharı yaşadık, sonbaharda yazı yaşadıkOcak ayından beri mevsim kaymaları yaşandığını dile getiren Bayraktar, bunun çok alışık olunan bir durum olmadığını vurgulayarak şöyle konuştu: Kışın sonbaharı yaşadık, sonbaharda yazı yaşadık, ilkbahar ayına geldik bugün kışı yaşıyoruz. Bu mevsim kaymaları bitkisel üretimi fevkalade olumsuz etkiliyor. Ocak ayında hatırlarsanız yağış bekledik ama maalesef ocak ayı kurak geçti, yeterli yağışları alamadık. Yağış rejimi bizi desteklemedi. Şubat ayına geldik, şubat ayında yağış bekledik ama şubat ayında da maalesef kuraklık yaşadık ve yeterli yağışı alamadık. Hatta şubat ayında bazı illerimiz, Mersin gibi, Hatay gibi, Adana gibi illerimiz don felaketi ile karşı karşıya kaldılar. 23 Şubat'ta yaşadıkları don felaketi münasebetiyle birçok ürünler zarar gördü ve nisan ayına geldik. Tabii nisan ayında yağışları bekledik. Özellikle Türkiye'nin hububat üretimi fevkalade önemli, birçok ilinde hububat üretimi var. Tabii Türkiye'nin çok stratejik ürünlerinden de bir tanesi. Başta hububat üretimi olmak üzere bu yağışlara ihtiyaç vardı. Başta yağışlar geldi ve memnuniyet yaşadık. Yağmurlar yağdı ama akabinde hiç beklemediğimiz bir şey oldu, kar yağışı geldi. Kar yağışının gelmesiyle beraber bizi asıl etkileyen ve üzen don olayını yaşamamız ve 10 Nisan'dan itibaren 3 gün süreyle don olayını yaşadık ama don olayını uç noktalarda yaşadık, yani eksi 15-20 dereceleri bulduk. Dolayısıyla bu maalesef bahçelerimize fevkalade zarar verdi, ürünlerimizde yüzde yüz gibi oranda zararlara sebebiyet verdi.

Çiftçiler Devlet Desteği Bekliyor

Gaziantep'te de bazı ürünlerde ciddi zarar olduğunu ifade eden Bayraktar, Hatay'da, Adana'da, Mersin'de, Kilis'te çok fazla üründe zarar olduğunu, çözüm için bölge başkanlarından aldıkları bilgileri Ankara'da değerlendirdiklerine dikkati çekti.

Bayraktar, Burada böyle büyük bir afet karşısında üreticilerimizin de devletten birtakım beklentileri var. Yani böyle bir afet karşısında devletimizin üreticimize sahip çıkması gerekiyor. Böyle bir gündeki tarihimizin en büyük afetlerinden birini yaşıyoruz. Üreticilerimiz, çiftçilerimiz devleti yanında görmek istiyor. Bu manada bakanlığımızın bir çalışması var. Üretici maliyetleri üzerinden birtakım destekler verilecek size. Maliyetler biliyorsunuz Tarım Müdürlüklerinde her ürün ile ilgili maliyet çizelgesi var, onun için fatura ibrazına gerek yok ve bu maliyetler üzerinden bir destek verilecek. Bunu olumlu karşılıyoruz ama bunun dışında üreticimiz bu sene para kazanamayacak. Ürünlerimizde bakıyoruz, bahçelerimizde dallarımız yanmış durumda ve bazı bahçelerimizde ağaç gövdelerinin zarar gördüğünü görüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki yıl da bazı bahçelerimizde meyve tutumu olmayacak, bu net görünüyor. Yani önümüzdeki yılların üretimini de olumsuz şekilde etkileyebilir bu don felaketi. Dolayısıyla bütün bunları değerlendirerek bu afetin kapsamını, boyutunu değerlendirerek üreticilerimize yardımcı olmak lazım.

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