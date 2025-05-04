Sırrı Süreyya Önder Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder ve kızı Ceren Önder taziyeleri kabul etti. Cenazeye Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Başbakan Binali Yıldırım, Ahmet Türk ve binlerce kişi katıldı. Sırrı Süreyya Önder için helallik alındıktan sonra cenaze namazı kılındı. Önder'in omuzlara alınan tabutu, toprağa verilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Sırrı Süreyya Önder Kimdir?

Sırrı Süreyya Önder Adıyamanlıdır, 1962 yılında doğdu, ilk ve orta okulu Adıyaman'da okudu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazandı ancak 12 Eylül 1980 askeri darbesi nedeniyle eğitimini tamamlayamadı.Ankara'daki darbe karşıtı protestolara katıldığı gerekçesiyle 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Önder, 7 yıl cezaevinde yattı.Sinema yönetmenliği, senaristlik ve oyunculuğun yanı sıra çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı da yapan Önder, senaryosunu yazdığı ve Muharrem Gülmez'le birlikte yönettiği "Beynelmilel" filmiyle 2007 Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Film Ödülü'nü kazandı.

Parlamenter Kariyeri

24. dönem İstanbul, 25 ve 26. dönem Ankara Milletvekili seçilen Önder, 2013-2015 yıllarında "çözüm süreci" kapsamında İmralı görüşmelerine katılan HDP heyetinde yer aldı.Terör örgütü propagandası nedeniyle 3 yıl 6 ay hapis cezası alan Önder, 2019'da tahliye edildi.2023 genel seçimlerinde DEM Parti'den 28. dönem İstanbul milletvekili seçilen Önder, 24. dönemde TBMM Başkanlık Divanı İdare Amiri, 25 ve 26. dönemlerde Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. İmralı görüşmelerinde DEM Parti adına oluşturulan heyette yer alan Önder, TBMM Başkanvekili olarak görev yapıyordu.Önder, bir çocuk babasıdır.