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Kurumlar vergisi beyanında yarın son gün

Gelir İdaresi, 2024 hesap dönemi için beyanname süresini 5 Mayıs'a uzattı. Mükellefler bu tarihe kadar ödeme yapabilir.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mayıs 2025 11:35, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2025 11:36
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Kurumlar vergisi beyanında yarın son gün

Kurumlar vergisi mükelleflerinin, 2024 hesap dönemine ait beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri yarın gün sonunda dolacak. Kurumlar vergisi mükellefi olan sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler ile iş ortaklıkları için beyanname dönemi devam ediyor.

Beyanname Verme Süresinin Uzatılması

Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB), daha önce 30 Nisan olarak duyurulan 2024 hesap dönemine yönelik beyanname verme süresi 5 Mayıs'a ertelendi. Bu dönemde verilen beyannamelere ilişkin ödemelerin de bu tarihe kadar yapılması gerekiyor. Öte yandan, özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar ise vergilerini, beyannamelerini verdikleri ilgili ayın sonuna kadar ödeyebiliyor.

Vergi Ödeme Yöntemleri

Mükellefler, vergilerini GİB'e ait gib.gov.tr internet sitesinden, Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların banka-kredi kartı veya hesaplarından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kartlarıyla ödeyebiliyor. Ayrıca anlaşmalı bankaların şubeleri, internet, telefon ve mobil bankacılık gibi alternatif kanallar ile PTT şubelerinden de ödeme gerçekleştirilebiliyor.

Uyumlu Mükelleflere Yüzde 5 İndirim

Beyannamelere, bilanço, gelir tablosu, işletme hesabı özeti, kesinti yoluyla ödenen vergiler, serbest bölgelerde elde edilen kazançlar, teknogirişim ve teknokent sermaye destekleri, yabancı ülkelerde ödenen vergiler, temel mali tablolar, kurum ortaklarına ve yönetim kurulu üyelerine ilişkin bildirimler gibi bilgi ve belgelerin eklenmesi gerekiyor. AR-GE, tasarım, nakdi sermaye artışı, sınai mülkiyet hakkı istisnası gibi indirim ve istisnalara ilişkin bilgi ve belgelerin de beyannameyle sunulması önem taşıyor.Kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç) belirlenen şartları taşıyanların beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin yüzde 5'i indirime tabi tutuluyor. Bunun için indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergilerin kanuni süresinde ödenmesi ve vadesi geçmiş borcun bulunmaması gibi şartlar aranıyor.

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