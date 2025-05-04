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Bakanlık 4 Cep telefonu modelini yasakladı

Ticaret Bakanlığı, güvenlik gerekçesiyle dört cep telefonu modelinin satışını yasakladı. Ürünler GÜBİS listesine eklendi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Mayıs 2025 15:17, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2025 15:36
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Bakanlık 4 Cep telefonu modelini yasakladı

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne (GÜBİS) yaptığı son ekleme ile 4 cep telefonu modelinin piyasaya arzını yasakladı. Açıklamada, söz konusu ürünlerin Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği'nin 5. maddesinde belirtilen temel gereksinimleri karşılamadığı aktarılırken, ifşa edilen telefonlar arasında oldukça popüler bir model de yer aldı.

Toplatma Kararı Verildi

Piyasaya arzı yasaklanan ürünler hakkında ayrıca toplatma kararı alınırken, şu ana kadar satılmış ürünlerin ise iade edilebileceği belirtildi. Ürünler arasında Borsa İstanbul'da işlem gören Reeder markasına ait S19 Max Pro S Zoom modeli de yer aldı.

Hakkında Toplatma Kararı Verilen Diğer Ürünler

  • Dıjıtsu markasına ait DCT 90 model cep telefonu
  • Hikıng markasına ait X11 model cep telefonu
  • Hikıng markasına ait X9 model cep telefonu


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