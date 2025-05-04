Önder'in hayatını kaybetmesi sonrası Zafer Partisi'nden çirkin paylaşımlar

'Kentsel dönüşüm meselesi, Türkiye için bir hayat-memat meselesidir'
'Kentsel dönüşüm meselesi, Türkiye için bir hayat-memat meselesidir'
Özgür Özel, saldırıya uğradı
Özgür Özel, saldırıya uğradı
Zafer Partisi'nin paylaşımlarına soruşturma açıldı
Zafer Partisi'nin paylaşımlarına soruşturma açıldı
Kurumlar vergisi beyanında yarın son gün
Kurumlar vergisi beyanında yarın son gün
Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurlanıyor
Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurlanıyor
TZOB Bayraktar: Çiftçilerimiz devleti yanında görmek istiyor
TZOB Bayraktar: Çiftçilerimiz devleti yanında görmek istiyor
Ağır vasıtalara darbe emici tampon şartı geliyor!
Ağır vasıtalara darbe emici tampon şartı geliyor!
'30 milletvekili sonbahara doğru istifa edecek'
'30 milletvekili sonbahara doğru istifa edecek'
Nisan ayı enflasyon rakamları yarın açıklanacak
Nisan ayı enflasyon rakamları yarın açıklanacak
TBMM'nin gündemi yoğun: HSK'ya üye seçilecek
TBMM'nin gündemi yoğun: HSK'ya üye seçilecek
Başkentte kumar baskını: 15 kişi yakalandı
Başkentte kumar baskını: 15 kişi yakalandı
Irak'ın kuzeyinden acı haber: Bir askerimiz şehit oldu
Irak'ın kuzeyinden acı haber: Bir askerimiz şehit oldu
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla Mücadeleye Devam
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla Mücadeleye Devam
Türk lirasını destekleyecek yeni adımlar devreye girdi
Türk lirasını destekleyecek yeni adımlar devreye girdi
Deprem Sonrası Silivri'de Arsa Fiyatları Tavan Yaptı
Deprem Sonrası Silivri'de Arsa Fiyatları Tavan Yaptı
Erdoğan'ın KKTC'yi ziyareti, Rum basınında geniş yankı buldu
Erdoğan'ın KKTC'yi ziyareti, Rum basınında geniş yankı buldu
Bakan Kurum: KKTC ile Kardeşlik Bağlarımızı Güçlendiriyoruz
Bakan Kurum: KKTC ile Kardeşlik Bağlarımızı Güçlendiriyoruz
Fahrettin Altun'dan Diyanet İşleri'ne Teşekkür Mesajı
Fahrettin Altun'dan Diyanet İşleri'ne Teşekkür Mesajı
Erdoğan: TEKNOFEST'i boykot çağrısı yapanlar hayal kırıklığına uğradı
Erdoğan: TEKNOFEST'i boykot çağrısı yapanlar hayal kırıklığına uğradı
Bahçeli: Hakikaten çok üzgünüm
Bahçeli: Hakikaten çok üzgünüm
Türk savunma sanayii dünyanın 180 ülkesine ihracat yapıyor
Türk savunma sanayii dünyanın 180 ülkesine ihracat yapıyor
Erdoğan'dan KKTC'de Önemli Mesajlar: 'Soyadımız KKTC'dir'
Erdoğan'dan KKTC'de Önemli Mesajlar: 'Soyadımız KKTC'dir'
Sırrı Süreyya Önder Hayatını Kaybetti
Sırrı Süreyya Önder Hayatını Kaybetti
Erdoğan: Bugün Bu Topraklara Bir Mühür Daha Vuruyoruz
Erdoğan: Bugün Bu Topraklara Bir Mühür Daha Vuruyoruz
3.7'lik Depremde Balkon Çöktü: Bir Kişi Yaralandı
3.7'lik Depremde Balkon Çöktü: Bir Kişi Yaralandı
Bahçeli: Milliyetçiliği Faşizmle Bir Görmek Cahilliktir
Bahçeli: Milliyetçiliği Faşizmle Bir Görmek Cahilliktir
Ticaret Bakanlığı 4 Telefonu Piyasadan Toplatıyor
Ticaret Bakanlığı 4 Telefonu Piyasadan Toplatıyor
En Çok Zam Yapılan Otomobil Markası Belli Oldu
En Çok Zam Yapılan Otomobil Markası Belli Oldu
'Sıfır Kadastro Dosyası' Projesinde Tarihi Başarı: 84 Yıllık Davalar Sonuçlandı
'Sıfır Kadastro Dosyası' Projesinde Tarihi Başarı: 84 Yıllık Davalar Sonuçlandı
Bakan Bayraktar: Karadeniz'den Yeni Müjde Bekleniyor
Bakan Bayraktar: Karadeniz'den Yeni Müjde Bekleniyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Önder'in hayatını kaybetmesi sonrası Zafer Partisi'nden çirkin paylaşımlar

Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından kaldırıldığı hastanede verdiği 18 günlük yaşam mücadelesini dün kaybetti. Önder'in hayatını kaybetmesinin ardından Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabından birbirinden çirkin paylaşımlar yapıldı. Söz konusu paylaşımlara tepki yağdı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Mayıs 2025 12:01, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2025 12:13
Yazdır
Önder'in hayatını kaybetmesi sonrası Zafer Partisi'nden çirkin paylaşımlar

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, aort damarının yırtılması ve akabinde yaşadığı kalp krizi nedeni ile kaldırıldığı hastanede 18. günde yaşam savaşını yitirdi. Önder'in hayatını kaybetmesinin ardından siyasi isimlerden sanatçılara kadar birçok kişi taziye mesajlarını art arda yayımladı.

Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları'nın Paylaşımları

Ancak Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'nın paylaşımları dikkat çekti. Partinin İstanbul Gençlik Kolları'ndan 'sarı torba' içerikli imalı açıklamalar yapıldı. Sosyal medya hesaplarından yayımlanan çirkin paylaşımlara tepki yağdı.

Zafer Partisi'nin paylaşımlarına soruşturma açıldı

Çirkin Paylaşımlar

Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları'nın Twitter hesabından paylaşılan gönderide, "Sırrı açıklıyoruz. Sarı torbada indirim", "Temizliği sırrı sarı torba. Başçavuşunuzdan ısrarla isteyiniz", "Yeni oyumuzun ismi 'köprüdeki sır dolu sarı torba" ifadeleri yer aldı.O ÇİRKİN PAYLAŞIMLARZafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları'nın Sırrı Süreyya Önder için sosyal medya hesabından yapılan çirkin paylaşımlar şu şekilde oldu:

  • Sırrı açıklıyoruz. Sarı torbada indirim
  • Temizliği sırrı sarı torba. Başçavuşunuzdan ısrarla isteyiniz
  • Yeni oyumuzun ismi 'köprüdeki sır dolu sarı torba'


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber