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Zafer Partisi'nin paylaşımlarına soruşturma açıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zafer Partisi'nin sosyal medya paylaşımları nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resen soruşturma başlattığını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Mayıs 2025 12:09, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2025 12:14
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Zafer Partisi'nin paylaşımlarına soruşturma açıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Adalet Bakanı Tunç, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

"Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgili 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

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