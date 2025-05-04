Özgür Özel AKM'de Saldırıya Uğradı: Şüpheli Gözaltında

Önder için düzenlenen törenin ardından AKM'den ayrılan Özel, bu sırada yanına yaklaşan bir saldırgan tarafından yumruklandı. CHP Genel Başkanı Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin S.T. (66) olduğu öğrenildi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Şüphelinin, emniyette ifade alma işleminin başlamadığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatılmış olup, eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Şüphelinin Geçmiş Suçları ve Bağlantıları

Yapılan sorgulamada şüpheli S.T'nin, 9 Mayıs 2004'te Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kızı M.T. (15) ve oğlu B.T'yi (17) öldürdüğü, küçük kızı G.T'yi de (11) yaraladığı gerekçesiyle yargılandığı davada müebbet hapis cezası aldığı, 2020'de de şartlı tahliye ile cezaevinden çıktığı belirlendi. Şüphelinin herhangi bir siyasi parti ve örgütle bağlantısı olmadığı, ilk belirlemelere göre akıl sağlığına ilişkin de bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi. Şüphelinin irtibatları, olayda azmettirici olup olmadığı gibi detayların da incelendiği belirtildi.

İl Başkanı Özgür Çelik'in Açıklaması

Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de Özel'e yönelik saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Saldırının milletin iradesine yapıldığını aktaran Özel, "Ancak, milletimiz geri adım atmaz. Bu alçaklığı yapanın da yaptıranın da iki elimiz yakasında olacak. Cumhuriyet Halk Partililer ve demokrasiye inanan tüm vatandaşlarımız müsterih olsun, Genel Başkanımızın sağlık durumu iyi. Planlanan İstanbul programlarımıza devam ediyoruz." dedi. Özel'in saat 18.00'de CHP İstanbul İl Binası'ndan Ankara'ya yolcu edileceğini kaydeden Çelik, hak, hukuk ve adalet mücadelelerine devam edeceklerini belirtti.

Bakan Yerlikaya'nın Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Özel'e düzenlenen saldırıyı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kınadı:"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sayın Özel'e saldıranın S.T. adlı şahıs olduğu tespit edilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Toplumuzun huzurunu bozmaya yönelik her türlü saldırı, şiddet girişimi hukuk önünde hak ettiği cezayı alacaktır."

Çelik: Kabul Edilemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise düzenlenen saldırı ile ilgili şu ifadeleri kullandı:"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Sayın Özel'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez. Saldırgan hukuk önünde hesap verecektir."

DEM PARTİ: BARIŞ VE DAYANIŞMA DEĞERLERİNE YÖNELMİŞ AÇIK BİR PROVOKASYON





DEM Parti de Özel'e yönelik saldırıyı kınayarak şu açıklamayı yayımladı:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı büyük bir öfkeyle, en güçlü şekilde lanetliyoruz. Bu çirkin saldırı, sadece bir kişiye değil, Sırrı Süreyya'nın hayatı boyunca savunduğu ortak yaşam, barış ve dayanışma değerlerine yönelmiş açık bir provokasyondur. Acımızın en derin olduğu anda, halkların ortak yasını hedef alan bu alçakça girişimin amacını da arkasındaki karanlığı da biliyoruz. Bu ülkenin onurlu insanları, bu kirli senaryolara teslim olmayacak. Sayın Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerimizi telefonla ilettik. Buradan bir kez daha kamuoyunun huzurunda geçmiş olsun diyor, bu saldırının faillerinin ve arkasındaki zihniyetin açığa çıkarılması için çağrımızı yineliyoruz."





YILMAZ TUNÇ: DERHAL ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen fiili saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." diyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şöyle dedi:Bu alçak saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca derhal adli soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır.





Demokratik toplumlarda şiddet, hiçbir görüşün, hiçbir fikir ayrılığının meşru aracı olamaz. Şiddete karşı ortak ve kararlı bir duruş sergilemek, Hukuk Devleti ilkesine ve toplumsal barışa inanan herkesin ortak sorumluluğudur."





NUMAN KURTULMUŞ: ASLA KABUL EDİLEMEZ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Numan Kurtulmuş: "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilen bir partinin genel başkanına, hangi gerekçeyle olursa olsun yapılan saldırı asla kabul edilemez. Bu tür eylemler, sadece şahıslara değil, aynı zamanda demokrasimize ve milletimizin ortak değerlerine aykırıdır. Sayın Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu menfur saldırının failleri hakkında adli sürecin ivedilikle ve titizlikle yürütüleceğine olan inancımı ifade ediyorum."





DERVİŞOĞLU'NDAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özel'i arayarak geçmiş olsun dilekletini iletti.

KILIÇDAROĞLU: "SALDIRIYI LANETLİYORUM"

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla olaya tepki gösterdi:

Sayın Özgür Özel'e yapılan saldırıyı lanetliyorum. Toplumu kutuplaştırmak, muhalefeti düşman gibi göstermek; ülkemize yapılacak en büyük kötülüktür. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.