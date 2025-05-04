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'3+1' diye aldığı ev '1+1' çıktı

Almanya'da yaşayan Mehmet Ü., Ankara'da aldığı dairenin belirtilenden küçük olduğunu fark etti ve dava açtı. Mahkeme projeye uygun hale getirilmesine hükmetti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Mayıs 2025 12:34, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2025 12:40
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'3+1' diye aldığı ev '1+1' çıktı

Almanya'da yaşayan Mehmet Ü., internetteki ilanda 140 metrekare olduğu belirtilen Ankara'nın Çankaya ilçesi Yıldızevler Mahallesi'nde 4 katlı binanın 2'nci katındaki 3+1 daireyi, bir yakınına vekalet vererek 2021 yılında satın aldı.

Aynı yıl yazın kente gelen Mehmet Ü., evine taşınmak istediğinde 140 metrekarelik evin, 78 metrekare ve 1+1 olduğunu fark etti. Binanın mimari projesini inceleyen Mehmet Ü., projede kendi evinde görülen 2 oda, banyo ve koridorun, projede 1+1 olan Mehmet A.'ya ait yan daireye dahil edildiğini fark etti. Mehmet Ü., avukatı Senem Yılmazel aracılığıyla **'el atmanın önlenmesi, ecrimisil'** davası açtı.

Ankara 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı kabul ederek, dava konusu evin projeye uygun hale getirilmesine ve 163 bin TL işgal tazminatı ödenmesine karar verdi.

Karar üzerine davacı Mehmet Ü., davalı Mehmet A. ile anlaşarak projede kendisine ait olan bölümleri davalı tarafa satarken, 78 metrekarelik evini de kiraya verdi.

Karşı Taraf Tekrar Bedel Ödemek Zorunda Kaldı

Avukat Senem Yılmazel, müvekkilinin Almanya'da yaşadığını ve yazları Ankara'ya geldiğini belirterek, **"Müvekkilim aldığı eve taşınmak istediğinde 140 metrekarelik evinin çok küçük olduğunu fark etmiş ve bana başvuru yaptı.

Daha sonra biz Sulh Hukuk Mahkemesi'nden bir tespit yaptırdık. Fakat orada çok ilginç bir şeyle karşılaştık. Müvekkilimin dairesinin büyük bir kısmını yan daireye dahil edildiğini tespit edildi. Daha sonra biz komşusuna bir ihtarname gönderdik. Fakat karşı taraf maalesef anlaşmadı ve biz dava açmak zorunda kaldık. Bilirkişi incelemesi yapıldı, keşif yapıldı. Müvekkilimin dairesinin çok büyük bir kısmını yan daireye dahil edildiği, yan dairenin büyütüldüğü, 1+1 dairenin 3+1 çıkarıldığı tespit edildi. Bizim dava konumuz; meni müdahale ve işgal tazminatıydı. Daha sonra karar verildi. Müvekkilime işgal tazminatı ödenmesine karar verildi ve meni müdahale kararı çıktı. Bundan sonra karar kesinleşti ve oranın yıkılması gerekiyordu fakat taraflar anlaştılar. Karşı taraf tekrar bedel ödemek zorunda kaldı. Müvekkilimden kendi kısmını satın aldı. Aslında komşusu da mağdur oldu. O gidip evini görerek almış, maalesef kandırılmış gibi bir durum söz konusu aslında komşusu için. Aslında yan daire 1+1 iken yan daire 3+1'e büyütülmüş"** dedi.

Daire Alırken Uzman Raporu Alın

Avukat Yılmazel, daire alırken gayrimenkul ekspertizinden bir uzman raporu alınmasını önererek, **"Kredi alınırken bankalarda bu yapılıyor ama nakit parayla, peşin ya da bankadan havale ile ev alındığında maalesef bu raporu almıyorlar. Fakat mutlaka alınması lazım. Bu tip davalarla biz çok sık karşılaşıyoruz. O yüzden mutlaka tapu kayıtları, mimari projeleri dikkatli incelenerek ondan sonra gayrimenkul alınmasını öneriyorum"** ifadelerini kullandı.

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