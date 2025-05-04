Erdoğan'dan Özel'e geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması için süreci yakından takip ettiğini belirtti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i aradığını açıkladı:Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'da çirkin bir saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak geçmiş olsun temennilerini ifade etmiş, olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması için süreci yakından takip ettiğini belirtmişlerdir.

Saldırıya Dair Tahkikat

Saldırıya dair tahkikat derhal başlatılmış, saldırıyı gerçekleştiren şahıs gözaltına alınmıştır.Sayın Özel'e yönelik bu saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.