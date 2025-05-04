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Özel'e saldıranın kimliği ortaya çıktı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk Kültür Merkezi önünde saldırıya uğradı. Saldırgan gözaltına alındı. Saldırgan S.T.'nun 2004 yılında 45 yaşındayken, odalarında uyuyan kızı 17 yaşındaki Mutlu ve 19 yaşındaki oğlu Barış'ı tabancayla vurarak öldürdüğü ortaya çıktı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Mayıs 2025 13:54, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2025 14:05
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Sırrı Süreyya Önder'in cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Atatürk Kültür Merkezi önünde bir saldırı gerçekleştirildi. Özel'e saldıran kişinin 66 yaşındaki S.T. olduğu öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırganın gözaltına alındığını açıkladı.

Kızını ve Oğlunu Vurarak Öldürmüş

Hatay'ın İskenderun İlçesi Çay Mahallesi'nde oturan ve bir süredir işsiz olan şoför 45 yaşındaki S.T.'nun eşi Ayyuş Tengioğlu, geçim sıkıntısına daha fazla dayanamayıp 11 gün önce evi terk etti.

Bir oğlu ve 3 kızıyla baş başa kalan S.T. önceki gece odalarında uyuyan kızı 17 yaşındaki Mutlu ve 19 yaşındaki oğlu Barış'ı tabancayla vurarak öldürdü.Gözü dönen S.T. bu kez silahını 11 yaşındaki küçük kızı Gülşah'a doğrulttu ve onu da yaraladı.

Silah sesine uyanan 16 yaşındaki Yasemin ise babasının elinden kurtulmak için ikinci kattaki evlerinin balkonundan atladı.

S.T. Psikolojik Tedavi Görmüş

S.T.'nun aile içi şiddet, cinsel taciz, esrar içmek ve satmak, polise mukavemetten birçok kez gözaltına alındığı ortaya çıktı. Bir süre psikolojik tedavi gören Tengioğlu'nun Mürseloğlu Lisesi'de okuyan kızları Mutlu ve Yasemin'in saçlarını sıfır numara kestiği de öğrenildi.

Özgür Özel, saldırıya uğradı

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