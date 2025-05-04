Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi başlıyor, fakat yönetmelik yok

Öğretmenlik Mesleği Kanunu 17.10.2025'de resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Kanun sonrasında yönetmelikte de kanuna uyarlama yapılması gerekiyordu. Bu henüz gerçekleşmiş değil.

MEB; Öğretmenlerin yer değiştirme takvimini de Ocak ayında yayımlanmıştı. Takvime göre norm fazlası atamalarla ilgili süreç işletildi fakat resen atamalar yönetmelik olmadığı için durdurulmuştu.

Takvime göre 5 Mayıs 2025 pazartesi günü il içi isteğe bağlı yer değiştirme süreci başlayacak. Bu süreçte yıllar sonra ilk kez uygulanacak sıra tayini de takvimdeki yerini almış durumda fakat yönetmelikte bu yönde bir düzenleme yapılmış değil.

Sıra tayinine ilişkin bir değerlendirmeyi daha önce yapmıştık. https://www.memurlar.net/haber/1131140/ogretmenlerin-yer-degistirmesinde-sira-tayini-cozum-mu.html





Kural belli olmadan maça başlamaya benzeyen bu durumun hızla düzeltilmesi gerekiyor.





MEB'in yer değiştirme süreci başlamadan kuralları ortaya koyam yönetmeliği yayımlaması gerekir.





Maksut BALMUK

Öğretmen, Yazar