Suriye Türkiye'den elektrik alacak

İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi kapsamında 3 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da bulunan Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir, Suriye devlet haber ajansı SANA'ya açıklamalarda bulundu. El-Beşir, Suriye'nin yakın zamanda Türkiye'den elektrik ithal etmek için bir anlaşma imzalayacağını doğruladı.

Elektrik İthalatı ve Altyapı Çalışmaları

Elektriğin ithal edileceği belirtilen, Türkiye'den Suriye'ye kadar uzanan 400 kilovoltluk bir hattın inşasının sürdüğü bilgisi verilen haberde, Kilis-Halep arasında doğalgaz boru hattı üzerinde de çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Enerji Durumunun İyileşmesi

ENERJİ DURUMUNUN İYİLEŞMESİNE KATKI SAĞLAYACAKBakan El-Beşir, açıklamasında, önümüzdeki dönemde Reyhanlı ile İdlib kırsalındaki Harem bölgesini birbirine bağlayacak bir elektrik dağıtım hattının hizmete gireceğini söyledi. Söz konusu hat tamamlandığında yaklaşık 80 megavatlık elektriğin Türkiye tarafındaki dönüşüm merkezi aracılığıyla Suriye'nin kuzeyine iletileceği belirtildi.Buna göre, El-Beşir, "Doğalgaz boru hattıyla Suriye'deki elektrik santrallerine günlük 6 milyon metreküp doğalgaz aktarılabileceğini, bunun da ülkenin enerji durumunun iyileştirilmesine katkıda bulunacağını" vurguladı.

Türk Şirketlerine Yatırım Çağrısı

TÜRK ŞİRKETLERİNE YATIRIM ÇAĞRISIEnerji Bakanı El-Beşir, madencilik sektörüne ilişkin olarak ise fosfat ve lityum gibi minerallerin çıkarılması konusunda Türk tarafıyla görüşmeler yapıldığını, ayrıca karasularında doğalgaz arama imkanının da gündeme getirildiğini kaydetti.El-Beşir, Türk şirketlerini Suriye'ye yatırım yapmaya çağırarak, petrol ve doğalgaz arama, rafineri, ulaştırma, elektrik hatları ve santrallerin rehabilite edilmesi ile rafinerilerin yeniden inşası gibi enerjinin her sektöründe yatırım yapılabileceğini sözlerine ekledi.