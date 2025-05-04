YÖK'ün İşçi-Memur Amirliği Kararına TÜRK-İŞ'ten Tepki
YÖK'ün İşçi-Memur Amirliği Kararına TÜRK-İŞ'ten Tepki
Saldırıya Uğrayan Özgür Özel'den İlk Açıklama
Saldırıya Uğrayan Özgür Özel'den İlk Açıklama
Yeni Haftada Bahar Yağışları ve Sıcaklık Artışı Bekleniyor
Yeni Haftada Bahar Yağışları ve Sıcaklık Artışı Bekleniyor
Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi başlıyor, fakat yönetmelik yok
Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi başlıyor, fakat yönetmelik yok
'Kentsel dönüşüm meselesi, Türkiye için bir hayat-memat meselesidir'
'Kentsel dönüşüm meselesi, Türkiye için bir hayat-memat meselesidir'
Özgür Özel AKM'de Saldırıya Uğradı: Şüpheli Gözaltında
Özgür Özel AKM'de Saldırıya Uğradı: Şüpheli Gözaltında
Zafer Partisi'nin paylaşımlarına soruşturma açıldı
Zafer Partisi'nin paylaşımlarına soruşturma açıldı
Kurumlar vergisi beyanında yarın son gün
Kurumlar vergisi beyanında yarın son gün
Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurlanıyor
Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurlanıyor
TZOB Bayraktar: Çiftçilerimiz devleti yanında görmek istiyor
TZOB Bayraktar: Çiftçilerimiz devleti yanında görmek istiyor
Ağır vasıtalara darbe emici tampon şartı geliyor!
Ağır vasıtalara darbe emici tampon şartı geliyor!
'30 milletvekili sonbahara doğru istifa edecek'
'30 milletvekili sonbahara doğru istifa edecek'
Nisan ayı enflasyon rakamları yarın açıklanacak
Nisan ayı enflasyon rakamları yarın açıklanacak
TBMM'nin gündemi yoğun: HSK'ya üye seçilecek
TBMM'nin gündemi yoğun: HSK'ya üye seçilecek
Başkentte kumar baskını: 15 kişi yakalandı
Başkentte kumar baskını: 15 kişi yakalandı
Irak'ın kuzeyinden acı haber: Bir askerimiz şehit oldu
Irak'ın kuzeyinden acı haber: Bir askerimiz şehit oldu
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla Mücadeleye Devam
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla Mücadeleye Devam
Türk lirasını destekleyecek yeni adımlar devreye girdi
Türk lirasını destekleyecek yeni adımlar devreye girdi
Deprem Sonrası Silivri'de Arsa Fiyatları Tavan Yaptı
Deprem Sonrası Silivri'de Arsa Fiyatları Tavan Yaptı
Erdoğan'ın KKTC'yi ziyareti, Rum basınında geniş yankı buldu
Erdoğan'ın KKTC'yi ziyareti, Rum basınında geniş yankı buldu
Bakan Kurum: KKTC ile Kardeşlik Bağlarımızı Güçlendiriyoruz
Bakan Kurum: KKTC ile Kardeşlik Bağlarımızı Güçlendiriyoruz
Fahrettin Altun'dan Diyanet İşleri'ne Teşekkür Mesajı
Fahrettin Altun'dan Diyanet İşleri'ne Teşekkür Mesajı
Erdoğan: TEKNOFEST'i boykot çağrısı yapanlar hayal kırıklığına uğradı
Erdoğan: TEKNOFEST'i boykot çağrısı yapanlar hayal kırıklığına uğradı
Bahçeli: Hakikaten çok üzgünüm
Bahçeli: Hakikaten çok üzgünüm
Türk savunma sanayii dünyanın 180 ülkesine ihracat yapıyor
Türk savunma sanayii dünyanın 180 ülkesine ihracat yapıyor
Erdoğan'dan KKTC'de Önemli Mesajlar: 'Soyadımız KKTC'dir'
Erdoğan'dan KKTC'de Önemli Mesajlar: 'Soyadımız KKTC'dir'
Sırrı Süreyya Önder Hayatını Kaybetti
Sırrı Süreyya Önder Hayatını Kaybetti
Erdoğan: Bugün Bu Topraklara Bir Mühür Daha Vuruyoruz
Erdoğan: Bugün Bu Topraklara Bir Mühür Daha Vuruyoruz
3.7'lik Depremde Balkon Çöktü: Bir Kişi Yaralandı
3.7'lik Depremde Balkon Çöktü: Bir Kişi Yaralandı
Bahçeli: Milliyetçiliği Faşizmle Bir Görmek Cahilliktir
Bahçeli: Milliyetçiliği Faşizmle Bir Görmek Cahilliktir
Ana sayfaHaberler Siyasi

Saldırıya Uğrayan Özgür Özel'den İlk Açıklama

Saldırıya uğrayan Özel; "Ben bu saldırıyı siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak görüyorum. Arkasından ne çıkarsa çıksın, sivil siyaseti savunmak, şiddeti dışlamak, konuşmak ve birlikte çalışmak mecburiyetindeyiz dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Mayıs 2025 15:42, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2025 15:57
Yazdır

Sırrı Süreyya Önder'i anma töreni sonrası Atatürk Kültür Merkezi çıkışında saldırıya uğrayan Özgür Özel açıklama yaptı.

Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

- 1 Mayıs günün yoğunluğu ve telaşı içinde Ozanımız Yavuz Top'un cenazesine katılamamıştık. Bugün aileyi ziyaret ettik.

- Bugün Sırrı Süreyya Önder'in ve çok değerli dostumuzun cenazesi için burada AKM'deyiz. Sabah törene katıldık. Gezi Parkı'ndaki ağaçlara dozerler yürüdüğünde hepimizden önce Sırrı Süreyya Önder dozerlerin önüne atlamıştı. Bugün uğurladığımız AKM'nin yerinde AVM olabilirdi.

- Bugün Silivri'de olan Tayfun Kahraman, Kavala, Can Atalay... bu arkadaşlarımız gerekli görüşmeleri yapıp da bu ağaçlar kesilmeyecek o kışla yapılmayacak AKM yıkılmayacak. Yıkılsa da yerine bir kültür merkezi yapılacak deyip Gezi'deki barışçıl refleksini yönettiler. Bu işin başında da Sırrı abi vardı. Sonunda da Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinde olmak için can atan ama Silivri'de, Bakırköy Cezaevi'nde bizim de yerimize yatan 5 arkadaşımız var. Bunu görmek lazım.

BOĞAZIM DÜĞÜMLENEREK İZLEDİM

- Bugün Ceren'in babasına vedasını boğazım düğümlenerek izledim. Bugün kim konuştuysa barış dedi, kardeşlik dedi. Yavuz Top bu sürecin sonuçlanmasını annelerin ağlamamasını hep ümit ederek son günlerini geçirmiş.

- Bugün barışın, Türkiye'nin hem terör sorunundan kurtulmasının, hem demokratik açılımlarla Tüm hak ihlallerinin son bulması lazım. Tüm tutsak ziyaretçilerin cezaevinde değil dışarıda olması lazım. Bunların konuşulduğu bir gündü.

- Birileri bu konuşulsun istemediği için bugünkü o saldırının gerçekleştirilmesine yol verdiler. Bir süredir hem tehditler alıyoruz, istihbari değerlendirmeler yapılıyor.

GÜNDEMİN ÖNÜNE GEÇMESİN

- Buradan bir tek şey rica edeceğim. Elde değil ama bugün Sırrı Süreyya'nın bir barış güvercinin elden uçup gitmesinin gündeminin önüne bu saldırganın yaptığı işin geçmemesi lazım.

EŞİMİ, KIZIMI ARADIM

- Olay olduktan sonra eşimi, annemi, kızımı arayıp devam ediyorum dedim. Bu partinin genel başkanlarına suikast girişimleri oldu. Atatürk'e de oldu, İnönü'ye de oldu. Genel Başkanlar hapse konuldu. Böyle bir göreve talip olduğunuzda bunu zaten göze alıyorsunuz.

SİYASETE YAPILMIŞ BİR SALDIRI

- Herkes bu saldırıyı kınıyor. Ben de bu saldırıyı siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak görüyorum. Bundan sonra efendim şu partinin mensubuymuş bu partinin mensubuymuş arkasından ne çıkarsa çıksın, sivil siyaseti savunmak, şiddeti dışlamak, konuşmak ve birlikte çalışmak mecburiyetindeyiz.

- Kutuplaşmanın, keskinleşmenin kimseye bir faydası yok. Hiç kimseye kırgınlığım küskünlüğüm yok. Bu vakitten sonra saldırılar bizi yıldıracak olsa biz, ölümü göze alarak kurulan partinin genel başkanlığına aday olmazdık.

- Sırrı Süreyya'nın emaneti var. Bana bir gün geldi dedi ki; şu son filmi izledin mi? Bir Cumhuriyet Şarkısı. İzlemedim dedim. O da izle hatırım için dedi. Ekrem Başkanla, Ahmet Özer'in kızı ve oğluyla, MYK üyelerimiz, gençlik kollarımızla bir sinema salonu dolusu yerde Bir Cumhuriyet Şarkısı izledik.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber