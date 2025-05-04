Özel'e Yapılan Saldırı Sonrası Bahçeli'den Açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenden ayrılırken saldırıya uğradı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını ifade eden Bahçeli, bu tür olayların düşündürücü ve ürpertici olduğunu belirtti.

Türkiye'yi Şiddet Sarmalına Çekmek Yanlış

Bahçeli, "Türkiye'yi şiddet sarmalına çekmek tarihi bir yanlış" diyerek, menfur ve melun saldırının tüm boyutlarıyla araştırılması gerektiğini söyledi. Saldırının ardındaki esrar perdesinin aralanmasının siyasi ve toplumsal huzur adına zorunlu olduğunu vurguladı.Şiddet eyleminin bireysel bir saplantının mı yoksa daha önceden planlanmış bir tertip mi olduğunun açıklığa kavuşması gerektiğini belirten Bahçeli, emniyet ve yargı teşkilatının bu konuda eşzamanlı çalışarak başarılı olabileceğini ifade etti.Merhum Sırrı Süreyya Önder'e bir kez daha rahmet dileklerini ileten Bahçeli, herkesin ahlaki sorumluluk ve sağduyulu tutumdan ayrılmaması gerektiğini belirtti.