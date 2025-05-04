'Barınma Merkezi'nde İlaç ve Süt Verilmedi' İddialarına Açıklama

Göç İdaresi Başkanlığı, "Harran Geçici Barınma Merkezi'nde 1,5 yaşındaki çocuğa süt ve ilaç verilmediği" iddiasına ilişkin bir açıklama yaptı. Anne ve bebeğin soğuk algınlığı şikayetinin olması üzerine, geçici barınma merkezinin doktoru tarafından muayene edildiklerini ve gereken tüm ilaçların temin edildiğini belirtti. Ayrıca, bebeğin süt, mama ve bez dahil tüm ihtiyaçlarının karşılandığını bildirdi.

Açıklamada; geçici barınma merkezlerinde, barınma ve sağlık hizmetlerinin yanı sıra temizlik ve hijyen malzemelerinin dağıtımı, kıyafet temini gibi hizmetler sunulduğu, çocukların ihtiyaçlarına yönelik süt, mama, bez gibi malzemelerin de karşılandığı ifade edildi. Yabancılara teslim edilen her türlü hizmetin resmi olarak kayıt altına alındığı vurgulandı.

Geçici Barınma Merkezlerinde Sağlanan Hizmetler

Günde 3 öğün ücretsiz yemek dağıtımı yapılmaktadır.

Yabancıların temel ihtiyaçları dışındaki talepler için denetim altında kantin hizmeti sunulmaktadır.

Ayrıca, geçici barınma merkezlerinin düzenli olarak denetlendiği ve ziyaret edildiği belirtildi. Habere konu olan yabancının eşiyle görüştürülmediği iddialarının asılsız olduğu, Harran Geçici Barınma Merkezi'nin kayıtlarında yüz yüze ve telefonla yapılan görüşmelere dair kayıtların mevcut olduğu ifade edildi. Ülkemizin, düzensiz göçle mücadele dahil tüm göç yönetim süreçlerini hukuk, insan hakları ve medeniyet değerlerimize uygun olarak yürüttüğü vurgulandı. Hiçbir kanıta dayanmayan provokatif ve tek taraflı iddialar üzerinden devlet kurumlarını karalamayı ve algı oluşturmayı amaçlayan kişilere karşı hukuksal süreç başlatıldığı bildirildi.