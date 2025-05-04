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Geziden dönen öğrencileri taşıyan otobüs bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Ankara'da geziden dönen öğrencileri taşıyan otobüsün bariyerlere çarptığı kazada 4 öğrenci yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Mayıs 2025 20:29, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2025 20:31
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Geziden dönen öğrencileri taşıyan otobüs bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Olay, Polatlı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Ankara'ya gezi düzenleyen öğrencileri taşıyan Menekşe tura ait olan otobüs, Ankara'dan Bursa'ya dönüş yolunda, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada otobüste bulunan öğrencilerden 4'ü yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza nedeniyle trafikte kısa süreli aksama yaşandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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