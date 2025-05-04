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TEKNOFEST KKTC: 225 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Bakan Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST KKTC'de tarihi bir katılım olduğunu belirtti. 225 bin kişi ile ada tarihinin en büyük etkinliği gerçekleştirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mayıs 2025 21:30, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2025 22:07
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TEKNOFEST KKTC: 225 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST KKTC'ye ilişkin yaptığı açıklamada, "Ada tarihinin en büyük etkinliğini gerçekleştirdik. Dünyanın dört bir yanından 225 bin ziyaretçimizle birlikte KKTC'de Milli Teknoloji Hamlesi rüzgarı estirdik." ifadesini kullandı.

TEKNOFEST KKTC Etkinliği ve Katılım

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirilen TEKNOFEST'e ilişkin paylaşımda bulundu. TEKNOFEST'te Kıbrıs Türkleri ile el ele bir rekora imza atıldığını belirten Kacır, "Ada tarihinin en büyük etkinliğini gerçekleştirdik. Dünyanın dört bir yanından 225 bin ziyaretçimizle birlikte KKTC'de Milli Teknoloji Hamlesi rüzgarı estirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kacır'ın Teşekkür Mesajı

Bakan Kacır, paylaşımında şunları kaydetti:

  • "İlkinden bu yana teşrif ettiği TEKNOFEST'lerde gençlerimizi cesaretlendiren, Türk milletinin özgüven devriminin mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a,"
  • "KKTC'de TEKNOFEST'e mükemmel bir ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ve tüm devlet erkanına,"
  • "Gençlerimizin ilham kaynağı TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar'a,"
  • "Bizleri bağrına basan tüm Kıbrıs Türkü kardeşlerimize,"
  • "Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve tüm paydaş kurumlarımızda TEKNOFEST'e emek veren yol arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum."

"Nice TEKNOFEST'lerde bu coşkuyu yaşamak ümidiyle."

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