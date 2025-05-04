Amasya'da annesini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde annesini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı. Sofular Mahallesi Fidan Sokak'ta tartıştığı annesi Saliha Karayaka'yı bıçaklayarak öldüren zanlı Murat Karayaka'nın Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolleri sonrası güvenlik önlemleri altında Merzifon Adliyesi'ne getirilen zanlı Murat Karayaka, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Saliha Karayaka'nın cenazesi, ailesince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi morgundan alınarak, ilçeye bağlı Çobanören köyünde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Olayın Detayları

Merzifon ilçesinde, dün gece Murat Karayaka (28) annesi Saliha Karayaka'yı (60), aralarındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çeşitli yerlerinden bıçaklamıştı. Saliha Karayaka, kaldırıldığı Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, olay sırasında alkollü olduğu ve hakkında 27 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenilen Murat Karayaka polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.