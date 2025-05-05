5 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıkları
5 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıkları.
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 10. Verimlilik Proje Ödülleri Töreni'ne katılacak.
(Ankara/11.00)
2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarında riskli bulunan illerin valileriyle toplantı yapacak.
(Ankara/10.00)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı enflasyon verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek.
(Abu Dabi)
2- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 34. haftası, Kasımpaşa-Trabzonspor maçıyla sona erecek.
(İstanbul/20.00)
2- Nesine 3. Lig play-off 2. tur ilk maçları oynanacak.
3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasına, Türk Telekom-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçıyla devam edilecek.
(Ankara/20.30)