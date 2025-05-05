5 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıkları.

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarında riskli bulunan illerin valileriyle toplantı yapacak.

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