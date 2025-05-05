4 İlde 6 Suç Örgütüne Operasyon: 43 Tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Denizli, İzmir, Kırklareli ve İstanbul'da 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 71 şüphelinin yakalandığını, 43'ünün tutuklandığını açıkladı.

Detaylar ve Suçlamalar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, 4 ilde 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini duyurdu. Operasyonlarda, örgütlerin elebaşları arasında yer alan D.S. (Denizli) ve N.G. (Kırklareli) dahil olmak üzere toplam 71 şüpheli yakalandı, 43 kişi tutuklandı.

Operasyon Hedefindeki Suç Örgütlerinin Elebaşıları

Denizli: D.S.

İzmir: M.K. (Yurt dışı firari)

(Yurt dışı firari) Kırklareli: N.G.

İstanbul: D.A., İ.A. (Yurt dışı firari), B.G. (Yurt dışında tutuklu)

Yakalanan Şüphelilere Yönelik Suçlamalar

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak

Kasten öldürmeye teşebbüs

Silahlı saldırı

Mala zarar verme

İnsan kaçakçılığı

Yağma

Nitelikli dolandırıcılık

Kasten yaralama

Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması

Uyuşturucu ticareti

Tefecilik

Silah ve mühimmat kaçakçılığı

Yakalanan 71 kişiden 43'ü tutuklanırken, 14 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Operasyonun Gerçekleştirilmesi

Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; Denizli, İzmir, Kırklareli ve İstanbul İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından gerçekleştirildi.Bakan Yerlikaya, açıklamasında, "Güvenlik güçlerimizle birlikte hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor" ifadelerine yer verdi. Ayrıca operasyonu gerçekleştiren emniyet teşkilatını ve koordinasyondaki tüm birimleri tebrik etti.