20'si kamu personeli! Ankara'da FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 20'si aktif kamu görevlisi olmak üzere 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. 33 kişi gözaltına alındı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Emniyet Genel Müdürlüğü içerisindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirdi.

Örgütün Yapısı ve Faaliyetleri

Örgütün, Emniyet personelini kodlayarak kendi sistemine göre sınıflandırdığı, kazandığı elemanların örgütsel bağlılıklarını takip ettiği ve bu faaliyetlerin örgüt tarafından görevlendirilen "mahrem imamlar" aracılığıyla yürütüldüğü tespit edildi.

Gözaltı Kararları ve Operasyonlar

Yürütülen çalışmalar sonucunda, aralarında 20'si halen çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında aktif görev yapan kamu personelinin de bulunduğu toplam 38 şüpheli hakkında "Emniyet Mahrem Sorumlusu" sıfatıyla gözaltı kararı verildi.Ankara merkezli olarak 5 Mayıs 2025 tarihinden itibaren başlatılan eş zamanlı operasyonlarda şu ana kadar 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kalan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Soruşturmanın İlerleyişi

Soruşturmaya ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı bildirilirken, açıklama "Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadesiyle son buldu.