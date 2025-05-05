'Pert'te hasar sınırı yüzde 60 oldu

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), ağır hasar kriterlerinde düzenleme yaptı.

Buna göre, hasar tutarının aracın rayiç değerini aşması ve onarım kabul etmemesi durumunda araç tam hasarlı kabul edilecek. Hasarın, rayiç değerin yüzde 60'ını aşması veya Genelgede belirlenen kritik parçaların hasar görmesi halinde ise araç ağır hasar statüsünde işlem görecek. Önceki düzenlemede ekspertiz servisleri tarafından belirlenen hasar oranı yüzde 70'in üzerindeyse hasar kaydı ağır olarak sisteme geçiyordu.

SİGORTA EKSPERİ KARARI VERECEK

Tam veya ağır hasara uğramış araçlar trafiğe çıkamıyor, 'trafikten çekilmiştir belgesi' olmadan alım-satıma konu edilemiyordu. Yeni düzenlemeyle bu işlemlerin denetimi için de önlem alındı. Tam veya ağır hasar tespitinin doğru ve güvenilir bir şekilde yapılabilmesi için tespitin ruhsat almış sigorta eksperi tarafından yapılması zorunluluğu getirildi. Sigorta şirketleri ve sigorta eksperleri tarafından yapılan işlemlerin takibi ise, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi aracılığıyla yapılacak.