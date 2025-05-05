Sokakta karşıladığı husumetlileri sığındığı kafeyi kurşunladı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da Yiğit Serkan S. iki arkadaşıyla birlikte caddede yürüdüğü sırada, motosikletle gelen husumetlileri ile karşılaştı. Bunun üzerine gençler koşarak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Yiğit Serkan S., kaçarken bir kafeye sığındı.

Ancak motosikletli saldırganlardan biri, yanında bulunan silahla kafeye ateş açtı. Açılan ateş sonucu Yiğit Serkan S. elinden yaralandı. Saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaşırken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.