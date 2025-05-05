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Konya'da Doğal Gaz Patlaması: 1'i Ağır 12 Yaralı

Konya Karatay'da doğal gaz patlaması sonucu 12 kişi yaralandı. AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mayıs 2025 08:56, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2025 09:10
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Konya'nın Karatay ilçesinde bir binada meydana gelen patlamada 1'i ağır 12 kişi yaralandı. Gazi Osmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesi'nde 4 katlı binanın 3. katında, doğal gaz kaynaklı olduğu düşünülen patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan 1'i ağır 12 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Konya Valiliği'nin Açıklaması

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi: "Saat 01.40 sıralarında Karatay ilçemiz Gazi Osmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın 3. katında doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama sonucu yangın meydana gelmiştir. Olayda ilk belirlemelere göre 1'i ağır olmak üzere 12 vatandaşımız yaralanmış olup, sağlık ekiplerince hastanelere sevk edilmişlerdir. Olay yerinde 112, AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri görev başında çalışmalarını sürdürmektedir. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Vali İbrahim Akın'ın İncelemeleri

Vali İbrahim Akın, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yürütülen çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi alan Akın, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Ekiplerin binadaki çalışmaları devam ediyor.

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