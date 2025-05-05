Edirne ve Kırklareli'nde 15 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçleri, yasa dışı yollarla yurda giren 15 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalananlar işlemlerinin ardından ilgili birimlere teslim edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mayıs 2025 09:02, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2025 09:03
Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 15 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerinde 12 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Cumhuriyet Mahallesi'nde 3 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.