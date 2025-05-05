Hatay'da Takla Atan Araçta Yaralanma

Kaza, Antakya çevreyolu Kuzeytepe Mahallesi mevkiinde yaşandı. Devam eden yol çalışmalarının bulunduğu bölgede, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç yoldan çıkarak çukura düştü. Kazada araç takla atarak ters döndü. Yaralı şahıs itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıs olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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