Hatay'da Takla Atan Araçta Yaralanma
Antakya'da yol çalışması nedeniyle takla atan araçta sürücü yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Mayıs 2025 09:10, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2025 09:11
Hatay'da takla atarak ters dönen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Antakya Çevreyolu Kuzeytepe Mevkiinde Kaza
Kaza, Antakya çevreyolu Kuzeytepe Mahallesi mevkiinde yaşandı. Devam eden yol çalışmalarının bulunduğu bölgede, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç yoldan çıkarak çukura düştü. Kazada araç takla atarak ters döndü. Yaralı şahıs itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıs olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla İlgili İnceleme Başlatıldı
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.