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Nisan Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı

TÜİK verilerine göre, Nisan ayında TÜFE yüzde 3,00 artarken, yıllık enflasyon yüzde 37,86 olarak hesaplandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Mayıs 2025 10:00, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2025 10:29
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 3,00 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 37,86 oldu. Ekonomistlerin beklentisi nisan ayında TÜFE'nin yüzde 3,1 oranında artması, yıllık bazda ise yüzde 38 seviyesinde hesaplanması yönündeydi.

TÜFE Beklentileri ve Tahminler

2025 sonunda Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 31,29 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. 2026 yıl sonuna ilişkin TÜFE beklentileri ise, yüzde 21,50 artışa işaret ediyor.

TÜFE Değişim Oranları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,00 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,36 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,86 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 48,73 artış olarak gerçekleşti.

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Gıda ve Alkolsüz İçecekler

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık yüzde 36,09 arttı. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 36,09 artış, ulaştırmada yüzde 22,76 artış ve konutta yüzde 74,07 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 9,21, ulaştırmada yüzde 3,84 ve konutta yüzde 9,98 oldu.

Aylık Değişimler

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık yüzde 2,01 arttı. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2,01 artış, ulaştırmada yüzde 3,80 artış ve konutta yüzde 4,66 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,51, ulaştırmada yüzde 0,57 ve konutta yüzde 0,74 oldu.

  • Ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'de yer almaktadır.
  • Ana harcama gruplarının genel endeksteki aylık ve yıllık değişime olan etkileri Ek Tablo-5'tedir.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Nisan ayı itibarıyla, 18 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 121 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel Kapsamlı TÜFE Göstergesi

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 36,81 arttı. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,10 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,71 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,81 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 47,82 artış olarak gerçekleşti.

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