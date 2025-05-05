Özel'e Saldıran Şüphelinin Kaldığı Otel Mühürlendi

Şüpheli Selçuk Tengioğlu'nun polisteki işlemlerine devam edilirken, şüphelinin Beyoğlu'nda kaldığı otelin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. Otel belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

Şüphelinin saldırı öncesi Beyoğlu'nda konakladığı oteldeki güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde, şüpheli S.T'nin otelde kahvaltı yaptığı, ardından çay içerek otel görevlisiyle bir süre sohbet ettiği anlar yer alıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törenden çıkarken saldıran S.T'nin konakladığı oteldeki görüntülerine ulaşıldı.

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