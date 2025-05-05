Kurumlar Vergisinde Beyan ve Ödeme Dönemi Sona Eriyor

Kurumlar vergisinde beyan ve ödeme dönemi bugün sona eriyor. Mükellefler, geçmiş yıla ilişkin beyannamelerini gün sonuna kadar verebilecek. Ödemeler ise Dijital Vergi Dairesi, anlaşmalı bankalar ve PTT aracılığıyla yapılabilecek.

Kurumlar Vergisinde 2024 Beyan ve Ödeme Dönemi

Kurumlar vergisinde 2024 yılına ilişkin beyan ve ödeme dönemi bugün sona eriyor. Mükellefler beyannameleri gün sonuna kadar verebilecek. Ödemeler için de süre yine gün sonunda dolacak.

Özel Hesap Dönemi Olan Kurumlar

Özel hesap dönemi tayin edilen kurumların ise ödemelerini, beyannamelerini verdikleri ilgili ayın sonuna kadar yapması gerekiyor.

Yüzde 5 İndirim Fırsatı

Kurumlar vergisi mükellefleri, belirli şartları taşıyorsa yüzde 5 indirim alacak. İndirim için beyannamenin ait olduğu yıl ve önceki iki yılın vergilerinin zamanında ödenmiş olması gerekiyor. Ancak finans, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri bu indirimden yararlanamıyor.

Dijital Vergi Dairesi ve Anlaşmalı Bankalar

Ödemeler; Gelir İdaresi Başkanlığı sitesi, Dijital Vergi Dairesi ve mobil uygulama üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca, anlaşmalı bankalar ve PTT şubelerinden de işlem gerçekleştirilebiliyor.